Actiune a politistilor rutieri din Bucuresti: au fost aplicate 134 de amenzi, si s-au intocmit 14 dosare penale pentru consum de alcool

"In noaptea de 29/30 august a.c., incepand cu ora 20.00, politistii Brigazii Rutiere au actionat pe principale artere din municipiul Bucuresti pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta rutiera, reducerea riscului rutier in randul participantilor la trafic si combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta substantelor psihoactive sau a bauturilor alcoolice", a anuntat, duminica dimineata, Brigada Rutiera a Capitalei.In cadrul actiunii au fost aplicate 134 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 98.300 lei si au fost retinute 29 permise de conducere: 12 pentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice, 9 pentru infractiunile constatate (5 consum de substante psihoactive, 4 consum de bauturi alcoolice) si 8 pentru nerespectarea regimului legal de viteza.De asemenea, au fost retrase 10 certificate de inmatriculare pentru deficientele tehnice constate.Cu ocazia activitatilor de control desfasurate, politistii rutieri au intocmit 14 dosare penale:* 4 pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta bauturilor alcoolice* 5 conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenta substantelor psihoactive (din care 1 si cu detinere cannabis)* 3 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere* 2 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul avand dreptul de a conduce suspendatDe exemplu, un barbat in varsta de 62 de ani a condus un autovehicul pe Str. C.A.Rosetti, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul Alcooltest, care a indicat o valoare de 1,19 mg/l alcool pur in aerul expirat.Un tanar in varsta de 26 de ani a condus un autovehicul pe Sos. Kiseleff, aflandu-se sub influenta substantelor psihoactive. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul DRUG TEST, rezultatul fiind pozitiv pentru consum de cannabis.Un alt tanar, in varsta de 28 de ani, a condus un autovehicul pe Bd. Nicolae Grigorescu sub influenta substantelor psihoactive. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul DRUG TEST, rezultatul fiind pozitiv pentru consum de cannabis si cocaina. Totodata, politistii au verificat masina si au gasit cativa muguri de culoare verde, susceptibili a fi cannabis.