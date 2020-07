Africa de Sud interzice vanzarea de alcool pentru a combate Covid-19. De ce nu este indicat consumul de alcool in timpul pandemiei

In Africa de Sud numarul total de infectari depaseste un sfert de milion de cazuri. Numarul decesele a crescut la peste 4.000 de cazuri, iar proiectiile guvernamentale estimeaza ca pana la finalul anului vor fi in jur de 50.000 de persoane decedate.Africa de Sud este cea mai afectata tara de pe continent, iar la inceputul saptamanii a inregistrat cea mai mare crestere a cazurilor intr-o o singura zi. Aproape jumatate dintre ei se afla in Gauteng, o provincie care a devenit epicentrul focarului.Presedintele Cyril Ramaphosa a declarat ca Africa de Sud se confrunta cu o problema fara precedent."Sunt persoane care au participat la petreceri, au consumat bauturi alcoolice, altii s-au plimbat in spatii aglomerate, fara a purta masti", a spus presedintele.Ramaphosa a declarat ca noile masuri sunt introduse pentru a ajuta tara sa reziste in fata pandemiei. Africa de Sud se afla in stare de urgenta pana in data de 15 august, perioada in care este impusa o interdictie de circulatie pe timp de noapte.Interdictia alcoolica vine la doar cateva saptamani dupa ce o alta interdictie care a durat trei luni a fost ridicata. Interdicitia inititala a fost impusa pentru a preveni dependenta de alcool si a diminua violenta in familie.Medicii si politia spun ca interdictia anterioara a contribuit la scaderea internarilor de urgenta la spital.In ceea ce priveste consumul de alcool in timpul pandemiei, specialistii avertizeaza ca alcoolul compromite sistemul imunitar al organismului si creste riscul rezultatelor adverse pentru sanatate. Prin urmare, oamenii ar trebui minimizeze consumul de alcool in orice moment, in special in timpul pandemiei COVID-19.Alcoolul este o substanta psihoactiva care este asociata cu tulburari mentale; persoanele cu risc sau care au o tulburare de consum de alcool, sunt deosebit de vulnerabile, mai ales atunci cand se afla in auto-izolare.