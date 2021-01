Angajatii unei primarii din Timis, testati cu etilotestul pentru ca mergeau la barul din sat inainte de inceperea programului

Potrivit TION.RO , Laurentiu Tirziu, primarul din Belint, a fost nevoit sa cumpere si mobilier de birou atunci cand a ajuns in institutie, pentru ca fostul edil parasise cladirea cu tot cu mobila."Am decis sa schimb regulamentul de ordine interioara, sa avem control la fiecare miscare. Nu au voie sa mearga la barul din sat in timpul programului sau sa consume bauturi alcoolice. Erau obiceiuri mai vechi, eu stiam problema. O sa-i testam periodic, cand o sa consideram ca este necesar. Ramane la latitudinea mea sau a persoanei care va primi dispozitie sa testeze personalul. Am dat sanctiuni, de aceea am luat masuri, sa ne asiguram.Daca avem persoane din astea printre noi si nu stiu ce e ala bun simt, atunci trebuie sa recurgem, din pacate, la asa ceva. Noi vrem seriozitate", ne-a declarat Laurentiu Tirziu, primarul din Belint.CITESTE SI: EXCLUSIV Cum se organizeaza vaccinarea in tara: "Termometre din alea trebuie sa ne dati dumneavoastra, cumva", "La noi e centru de vaccinare?", "Ce depozitare vaccin, cand eu incropesc de trei lei sapun?"