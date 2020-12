Autoritatile ruse le recomanda celor care se vaccineaza sa nu consume alcool 56 de zile

''Doua saptamani inainte de imunizare (prima doza de vaccin - n.red.) trebuie categoric sa nu se consume (alcool). Formarea imunitatii inseamna 21 de zile intre cele doua injectii si alte 21 de zile dupa'', asadar in total 56 de zile, a declarat Anna Popova, responsabila sanitara rusa, la postul de radio Komsomolskaia Pravda.Ea a subliniat ca cei care se vaccineaza trebuie sa aiba mare grija de organismul lor in acest interval de timp daca doresc sa-si intareasca sistemul imunitar in fata coronavirusului.''Daca dorim sa avem sanatate si autoaparare (imunitara), atunci trebuie sa lasam organismul sa o formeze. Pentru aceasta, nici inainte, nici dupa, nici in timpul (vaccinarii nu trebuie sa se consume alcool - n.red.). Pur si simplu deloc si in niciun caz'', a explicat responsabila sanitara rusa despre consumul de votca si alte bauturi alcoolice.In cazul unor efecte adverse generate de abstinenta fortata la alcool, ea le-a recomandat celor care sufera vreun ''disconfort'' din acest motiv sa apeleze la medic.Vicepremierul rus Tatiana Golikova le-a cerut saptamana trecuta celor care doresc sa se vaccineze cu vaccinul rusesc Sputnik-V sa nu consume alcool timp de 42 de zile, recomandare extinsa acum de Anna Popova la 56 de zile.Potrivit presei ruse, pe retelele de socializare multi cetateni rusi au reactionat negativ fata de acest indemn la abstinenta la alcool, mai ales ca se apropie sarbatorile de iarna.Responsabila sanitara rusa a mai spus marti ca Rusia este pregatita pentru vaccinarea masiva gratuita si voluntara ordonata de presedintele Vladimir Putin , intr-o tara ce a inregistrat pana in prezent 44.159 de decese in randul celor peste 2,5 de milioane de persoane testate pozitiv la COVID-19.CITESTE SI: Lider AUR, dat afara din Uniunea Scriitorilor. Sorin Lavric ii numea pe romi "plaga sociala" si sustinea ca "barbatii nu cauta in femeie luciditatea"