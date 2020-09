Fostul prefect al Constantei primeste trei ani cu suspendare dupa ce a condus sub influenta alcoolului si a ucis un om

Pe data de 16 februarie 2020, Ioan Albu a condus sub influenta bauturilor alcoolice un automobil marca Range Rover si a intrat pe contrasens, moment in care a lovit din plin un autoturism marca Peugeot . Barbatul in varsta de 44 ani care conducea autoturismul marca Peugeot a decedat pe loc.Albu Ion a suferit o fractura se stern si contuzii pulmonare. Fostul prefect avea o alcoolemie 0,91 mg/l de alcool pur in aerul expirat."La data de 16.02.2020, in jurul orelor 19.15, inculpatul Albu Ioan, avand o alcoolemie de peste 0,80 g/l alcool pur in sange, a condus pe drumurile publice din judetul Constanta un autoturism marca Range Rover, iar in timp ce circula dinspre localitatea Ciocirlia de Sus catre comuna Cobadin, la km. 231 600m, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu autoturismul marca Peugeot, care circula regulamentar din sens opus si care era condus de numitul T.A. In urma accidentului, a rezultat decesul numitului T.A.", se arata in comunicatul transmis de Parchetul de pe langa Judecatoria Medgidia.Sentinta nu este definitiva si poate fi contestata la Curtea de Apel Constanta in termen de 10 zile.