Primarul care s-a imbatat la serviciu si a plecat cu masina institutiei. Sentinta ferma a unui judecator: "A sfidat expres si deliberat"

Replica dura a judecatorului

Inculpat este primarul Petrut Bujor din comuna Ponor. Are 58 de ani si este la al doilea mandat de primar din partea PNL . Acesta a fost surprins la volan sub influenta bauturilor alcoolice in 2 iunie 2020. La spital, alcoolemia a aratat 2,04 gr. la mie la prima proba si 1,79 gr. la mie la cea de-a doua proba, alcool pur in sange. Primarul a recunoscut ca a baut vin la serviciu. Alcoolemia arata ca acesta a consumat cel putin o sticla de vin, inainte de a se urca la volanul masinii primariei, un autoturism Dacia Duster. Dosarul penal s-a finalizat intr-o prima etapa cu incheierea unui acord de recunoastere a vinovatiei cu Parchetul de pe langa Judecatoria Aiud. Primarul Petrut Bujor urma sa fi pedepsit cu 1 an si 6 luni de inchisoare , cu amanarea aplicarii pedepsei pe un termen de 2 ani. Aceasta decizie este, de fapt, doar o perioada de proba. Daca in cei doi ani nu mai este implicat intr-un alt dosar penal fapta de conducere a unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice se sterge ca si cand nu ar fi existat. Primarul poate sa isi pastreze functia, care ar fi in pericol avand in vedere ca a consumat alcool in timpul programului de lucru, in incinta primariei, si a condus masina institutiei.Judecatoria Aiud a respins, insa, acordul de recunoastere a vinovatiei. Magistratul a exemplificat cu alte fapte asemanatoare care, in mod normal, sunt pedepsite cu inchisoarea, cu suspendare sub supraveghere. Aceasta pedeapsa este mult mai dura si nu poate disparea dupa trecerea termenului de incercare."Instanta observa ca inculpatul a consumat bauturi alcoolice chiar la locul sau de munca si ca, desi era constient de starea in care se afla si avea posibilitatea sa solicite unui angajat sau unui membru al familiei sa il transporte acasa, a preferat sa urce la volanul autovehiculului apartinand institutiei publice pe care o conducea.Asadar, inculpatul nu s-a aflat in situatia in care deplasarea sa nu fi fost posibila altfel decat prin conducerea autovehiculului, iar necesitatea deplasarii nu a intervenit dupa consumarea bauturilor alcoolice, singura explicatie pentru conduita sa infractionala fiind, deci, sfidarea expresa si deliberata a normelor care reglementeaza circulatia pe drumurile publice. Mai mult decat atat, chiar cunoscand ca se afla sub influenta alcoolului a invitat in autoturism si o alta persoana, martorul (...), punandu-l si pe acesta in pericol", se sustine in hotararea Judecatoriei Aiud.Magistratul afirma ca functia de primar conferita acestuia si increderea acordata de comunitate trebuie sa il responsabilizeze, iar principala modalitate in care responsabilitatea trebuie sa intervina si sa se manifeste o reprezinta tocmai respectarea legilor. "Persoanele care indeplinesc vremelnic functii de demnitate publica trebuie sa fie un exemplu pentru comunitatile locale si pentru societate in general, iar exigenta organelor judiciare in ceea ce le priveste este necesar sa fie una mai ridicata decat in cazul altor membri ai societatii", a completat instanta de judecata. Judecatorul a mai apreciat ca nu se poate face abstractie de practica judiciara in domeniu . "Instanta constata ca practica judiciara adoptata releva mai degraba aplicarea unei solutii de condamnare, in detrimentul unei de amanare a aplicarii pedepsei, in cauze similare celei deduse judecatii.Luand in considerare valoarea alcoolemiei inculpatului, faptul ca acesta a condus autoturismul proprietatea institutiei publice pe care o conducea, imprejurarea ca a consumat bauturi alcoolice chiar la sediul Primariei Ponor si ca nu a oferit absolut nicio explicatie rezonabila pentru motivele ce l-au determinat sa procedeze in acea maniera, coroborat cu toate elementele anterior expuse, instanta constata ca solutia de amanare a aplicarii pedepsei negociata de Ministerul Public si acesta este nejustificat de blanda, respectiv insuficienta pentru atingerea scopului pedepsei", a mai precizat magistratul in hotararea prin care a respins acordul primarului cu Parchetul. Dosarul a fost trimis Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, in vederea continuarii urmaririi penale.Petrut Bujor nu se lasa invins si a contestat hotararea la Curtea de Apel.