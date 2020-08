REPORTAJ: Vieti distruse in serie, la Vaslui. Drumul scurt de la saracie lucie la "aici beau si femeile si sar la bataie la barbati"

De ce femeile au inceput sa se confrunte cu alcoolismul

Cifre dramatice

Distanta de la Bucuresti la Vaslui se poate masura si in cifre care inventariaza saracia, nivelul educatiei, infractionalitatea sau migratia.Saracia s-a "infipt" bine la Vaslui, fiind un judet abandonat de autoritati si aflat sub dominatia PSD , in ultimele decenii. Un studiu despre veniturile si cheltuielile europenilor, realizat in octombrie 2019 de compania de cercetare GfK, plasa Vasluiul pe ultimul loc intre judetele Romaniei, cu o putere de cumparare de 3.706 de euro de locuitor pe an (echivalentul a nici 1.500 lei pe luna), cu 37% sub media nationala si cu 75% sub cea europeana.Saracia e fenomenul de care sunt legate toate celelalte probleme din judet - lipsa educatiei, analfabetismul functional, violenta domestica, alcoolismul.Potrivit statisticilor DSP, Vasluiul este judetul in care se consuma cel mai mult alcool din tara. Alcoolismul e un comportament invatat, greu de schimbat care tine din generatie-n generatie. Studiile recente au aratat ca alcoolismul e la fel de intalnit in randul barbatilor, cat si in cel al femeilor. Consumul de alcool sistematic, mai arata statisticile, este tolerat si acceptat de majoritatea oamenilor. Pe fondul consumului de alcool, violenta domestica creste considerabil, atat in randul femeilor, cat in cel al barbatilor.Pentru a vedea ce este in spatele acestor statistici referitoare la problemele cu alcoolul si la cele legate de violenta domestica din Vaslui, jurnalistii Ziare.com au mers in localitatea vasluiana Garceni, Judet Vaslui.Garceni este printre cele mai sarace localitati din judetul Vaslui. Aici au ajuns cam toate nenorocirile: inundatii , focar de COVID-19, iar casele din chirpici si drumurile de pietris sunt peste tot."Nu stiu de ce lumea vorbeste de rau de comuna noastra. Se dau spectacole, mai ales de ziua comunei, a venit si Fuego pe aici, avem o icona care face minuni, mai ales pentru cei bolnavi, cu probleme. Bine, prea multe nu sunt de facut. Eu nu mai am seriviciu, nevasta e cu copii, ce mai stam aici cu o bere cu baietii si mai vedem cate un meci. Joaca bine baietii nostrii, sunt lideri pe Vaslui, sa stii", ne spune Nea Ion, primul garcean pe care l-am intalnit la crasma din sat. Era chiar in fata barului, sprijin cu un cot de gard. Se uita la oamenii care treceau pe drum.Somajul in comuna este de peste 50 la suta. Majoritatea lucreaza ca zilieri, pe unde se gaseste cate ceva de munca. In rest, existenta se asigura din munca in propria gospodarie.La carcium, proprietarul ne povesteste cum sunt clientii lui, oameni simpli din comuna: "Beau si femeile aici. Barbatii intotdeauna vor sa fie mai puternici. In general, tot barbatul e suprem. Tinem la imaginea asta", ne zice carciumarul."Femeile beau bauturi ieftine, tarie in general si cat mai multa", mai adauga acesta."Nu ajung mai nici unul in starea asta, sa se imbete la carciuma, pentru ca nu au bani suficienti. Femeile care sunt mai... asa, nu beau aici, iau acasa. Vin si spun ca iau pentru sotul. Vin cu sticluta, dar tot ele beau", mai zice carciumarul."Femeile in varsta beau mai mult. Cred ca e mai mult o necesitate. Eu nu am crezut, dar asa imi zic ele. De la o anumita varsta, cine nu a baut vine la crasma si cere", conchide carciumarul.In ceea ce priveste violenta domestica, alcoolul e principala cauza, dupa parerea sa."Se intampla de multe ori sa sara femeile la bataie si, chiar daca barbatul nu e baut, femeia are nervi, nu-i place ce a facut barbatul si ii da cateva scatoalce", ne mai povesteste proprietarul carciumei.Nea Ion intra in bar. Isi saluta trei tovarasi, se aseaza la masa cu ei si mai cere o cinzeaca. Vasile, unul dintre clienti, intra in vorba cu noi si ne povesteste despre problemele din propria familie legate de consumul de alcool si violenta.Ne marturiseste ca, "de cateva ori" si-a lovit sotia, si ca, in cazul familiei sale, exista o "intelegere" in privinta consumului de alcool. "Noi bem in functie de puterea economica si de cat muncim. Daca esti stapanul casei, servesti si tu, serveste si sotia. Sau daca nu servesc eu, nu serveste nici sotia. O intelegere se poate face - beau eu, bei si tu. Nu se poate sa nu avem o intelegere de acest gen. Dar macar sotia mea nu a venit niciodata la crasma si sa ma ia de coama sa ma duca acasa."Gheorghe, unul dintre camarazii lui, prezent si el la carciuma din sat, completeaza: "La mine nu e asa. Sotia mea nu bea deloc. Mai mult, femeile in varsta beau, cateodata, mai mult ca barbatii. Si legat de batai, sa stiti ca am auzit si de barbati batuti de femei".Dupa nici jumatate de ora, la carciuma ajung doi barbati, tata si fiu. Dorin (32 de ani) si Costel (54 de ani). Era ora 12.00 si facusera o pauza de la camp, asa ca s-au oprit la crasma sa isi recapete puterile. Se prind repede in vorba, iar Dorin recunoaste ca, in comuna, "femeile nu prea au venituri si cam beau. Altelela ajutorul social. Femeile si barbatii de la noi beau cot la cot".La randul sau, nea Costel intervine in discutie si spune ca "nu le putem pune pe toate femeile din comuna in aceeasi oala. Unele beau, altele nu beau. Majoritatea beau, dar nu toate". Nea' Costel ne spune ca si violenta domestica e o problema, in unele cazuri, sustinand ca chiar el are probleme de acets fel acasa: "Acasa, eu sunt gaina, nu cocos. Uitati, am un semn pe fata. Eram odata, am venit baut si a sarit nevasta-mea la mine la bataie. M-a zgariat cu unghile, ma strangea de gat".Pretul platit de cei ajunsi in prapastia dependentei de alcool este imens. Pe langa alte probleme de sanatate, consumul de alcool produce distrugerea treptata a neuronilor, iar asta se observa in timp, mai ales de catre persoanele apropiate alcoolicului."Diminuarea accentuata a numarului de neuroni cauzeaza si reducerea performantelor creierului, vizibile prin scaderea functiei memoriei, a capacitatii de gandire, de intelegere, cu pierderea simtului critic si a discernamantului. Consumul cronic poate provoca leziuni organice (alcoolul se comporta ca o otrava) la nivelul sistemului nervos central, ce pot determina aparitia convulsiilor, a deliriumului tremens, iar in forma cea mai grava: dementa", a explicat dr. Andreea Nester, de la Spitalul de Psihiatrie Socola din Iasi, conform Ziarul de IasiDatele ministerului Sanatatii arata ca, in 2016, numarul femeilor dependente de alcool a crescut cu 20% fata de anul anterior, considera medicul psihiatru din cadrul Institutului de Psihiatrie "Socola" Iasi.Femeile sufera de anxietate si depresie de doua ori mai mult decat barbatii si, din acest motiv, sunt mai predispuse sa recurga la consumul de alcool (National Center for Health Statistics, Statele Unite, 2018)."In randul femeilor, dependenta de alcool se instaleaza in scurt timp, iar problemele medicale se dezvolta mai repede decat la barbati, deoarece alcoolul se metabolizeaza mai greu in stomac, se concentreaza mai bine in tesuturile organismului, iar creierul este mai sensibil. De cele mai multe ori, femeile ajung sa faca abuz de alcool din cauza singuratatii. Statistic, cele care nu au copii si care nu lucreaza prezinta un risc mai mare de a dezvolta dependenta", considera dr. Andreea Nester.Fenomenul violentei domestice este unul grav si foarte des intalnit. Cele mai multe victime ale violentei domestice sunt femei. In Romania, 30% dintre femei spun ca au fost afectate de violenta fizica sau sexuala la un moment dat in viata. In 2018, aproape 18.000 de femei au fost lovite in familie. 48 dintre ele au murit. Iar acestea sunt doar cifrele din cazurile raportate la politie Desi numarul victimelor barbati este scazut, problema violentei domestice in randul acestora releva alte probleme. Alcoolismul genereaza violenta domestica in familie, femeile ajung sa consume cantitati mari de alcool din cazua anxietatii, a depresei si a saraciei.Studiile au aratat ca saracia are "chip de femeie" in Romania, adica femeile sunt mult mai sarace in general decat barbatii, lucru care le poate arunca in patima alcoolului si le poate determina sa aiba comportamente deviante.