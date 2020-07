Tulcea: Conducatorul uneia dintre ambarcatiunile implicate in accidentul naval se afla sub influenta bauturilor alcoolice

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea, intr-o ambarcatiune se aflau patru persoane, iar in cealalta - noua."Din primele verificari a rezultat faptul ca la data de 28 iulie, o ambarcatiune in care se aflau patru persoane, in timp ce naviga pe fluviul Dunarea, din amonte, brat Sfantu Gheorghe, cu intentia de a patrunde pe Dunarea Veche, pe fondul unor neintelegeri in deplasare, a intrat in coliziune cu o alta ambarcatiune, in care se aflau noua persoane, care se deplasa din sens opus", au precizat reprezentantii IPJ Tulcea.In urma evenimentului de navigatie, trei persoane din cea de-a doua ambarcatiune au necesitat ingrijiri medicale.Ambii conducatori au fost testati cu aparatul alcootest, pentru conducatorul primei ambarcatiuni, rezultand o valoare de 0, 34 mg/l alcool pur in aerul expirat, a explicat sursa citata.Politistii Biroului Judetean de Politie Transporturi Tulcea continua cercetarile pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor si imprejurarilor producerii evenimentului.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Tulcea a transmis ca la locul accidentului au intervenit patru subofiteri, scafandri si o barca, sapte cadre medicale de Serviciul de Ambulanta Judetean, trei ambulante, elicopterul SMURD de la Constanta, o salupa de la Capitanie si o barca de la Primaria Murighiol.Din cele trei persoane ranite doi erau copii. Doua dintre victime au fost duse la Spitalul Judetean Tulcea, iar una a fost preluata de elicopterul SMURD si transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta.