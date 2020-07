UK: Trei barbati au distrus distribuitoarele de dezinfectanti pentru "a bea alcoolul din interior"

Martorii spun ca barbatii ar fi transferat lichidul in sticle pentru a-l bea. Barbatii au vizat distribuitoarele stradale si din centrele comerciale. Firma care se ocupa de amplasarea lor sustine ca au fost raportate cazuri similare in toata Marea Britanie.Mark Hall, directorul BusinessWaste.co.uk, cu sediul in York, a declarat pentru Independent: "Se intampla peste tot, cam peste tot."Consiliul Tyneside de Sud a declarat ca este constient de faptul ca statiile sale de dezinfectare a mainilor sunt folosite "in mod necorespunzator".Un purtator de cuvant a adaugat: "Acest lucru este total inacceptabil si indemnam oamenii sa se comporte responsabil.""Aceste puncte au fost instalate in beneficiul intregii comunitati si in linie cu indrumarile guvernamentale privind distantarea sociala si igiena mainilor pentru a ajuta la prevenirea raspandirii ulterioare a Covid-19.", a declarat purtatorul de cuvant.Consilierul Pat Hay a postat pe Facebook aceasta problema, iar ceea ce a urmat au fost zeci de comentarii ale unor persoane care au raportat incidente similare.