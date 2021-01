Un barbat in varsta de 54 de ani care si-a incendiat sotia dupa ce a stropit-o cu alcool a fost arestat preventiv

"Pentru a dispune masura preventiva a arestarii, instanta a retinut ca in cauza exista indicii temeinice care sa justifice suspiciunea rezonabila ca inculpatul, in data de 25.12.2020, in jurul orelor 17.45, in timp ce se afla impreuna cu sotia sa, persoana vatamata, in locuinta comuna din Baia Mare, in cadrul unui conflict generat de consumul de alcool, a aruncat asupra acesteia continutul unui recipient de tuica, dupa care a incendiat-o, cauzandu-i leziuni primejdioase pentru viata, respectiv arsuri de gradul II si III (fostul grad III/IV) pe circa 25-30% din suprafata corpului care necesita pentru vindecare 45-50 de zile de ingrijiri medicale, daca nu survin complicatii", a precizat Tribunalul Maramures.Hotararea Tribunalului Maramures poate fi contestata in termen de 48 de ore de la pronuntare.CITESTE SI: Cinci barbati care aruncau in aer bancomate si furau banii, trimisi in judecata de DIICOT. Loviturile au fost date in Galati si Vrancea