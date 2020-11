Zece barbati depistati consumand alcool la terase ale unor localuri din Constanta, amendati cu 50.000 lei

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, "astazi, in jurul orei 11.30, politistii Sectiei 2 si jandarmi din cadrul G.J.M. Tomis, in timp ce desfasurau activitati de prevenire si limitare a infectarii cu noul coronavirus , au constatat faptul ca, la terasele din zona Pietei Tomis 3, mai multe persoane consuma, la mese, bauturi alcoolice". IPJ a mentionat, printr-un comunicat de presa, ca, avand in vedere masurile instituite prin carantinarea municipiului Constanta, persoanele in cauza au parasit domiciliul fara a avea un motiv intemeiat, fapt ce contravine normelor legale in vigoare.Fortele de ordine au identificat 10 barbati, care au fost sanctionati cu amenda in valoare totala de 5.000 de lei."Pe aceasta cale, le recomandam cetatenilor sa respecte normele legale si masurile de protectie. Reamintim faptul ca deplasarea in interiorul zonei carantinate, fara un motiv justificat, este interzisa", a transmis IPJ Constanta.