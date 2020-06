Alerta cu bomba la Tribunalul Bucuresti - Cladirea a fost evacuata, iar traficul deviat

Ziare.

com

Cladirea a fost evacuata, iar traficul in zona a fost deviat, la fata locului intervenind pirotehnistii."In aceasta dimineata, in jurul orei 10:00, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata direct, de catre jandarmii ce efectueaza paza sediului Tribunalului Bucuresti, despre faptul ca a fost receptionata o informare cu privire la faptul ca in sediul institutiei este amplasat un dispozitiv cu potential exploziv", a transmis, vineri, Politia Capitalei.Sursa citata a precizat ca la fata locului au fost aplicate masurile necesare - devierea traficului rutier, delimitarea si interzicerea accesului in zona."Persoanele din cladire au fost evacuate. Spatiul este verificat de catre specialisti pirotehnisti", a mai transmis Politia.