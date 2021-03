UPDATE VIDEO Alerta cu bomba la un hotel din centrul Iasiului. Sesizarea s-a dovedit falsa, iar Politia il cauta pe apelant

Stirea initiala:

"In urma controlului pirotehnic si a activitatilor desfasurate s-a constatat faptul ca cele sesizate nu se confirma. Verificarile continua pentru identificarea apelantului si stabilirea intregii de fapt, urmand ca in functie de cele constatate, sa fie dispuse masuri legale", au declarat oficialii implicati in actiune.La fata locului s-au deplasat de urgenta echipaje de politie si pompieri dar si serviciul pirotehnic al SRI.Imediat autoritatile au facut un perimetru, iar pompierii au pregatit si o autoscara. La fata locului a fost trimisa si o ambulanta "Astazi in jurul orei 12.35 am fost sesizati prin apel unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca intr-un hotel din municipiul Iasi se afla un dispozitiv explozibil.La fata locului s-au deplasat politisti, pompieri si jandarmi , procedandu-se la delimitarea zonei respective si desfasurarea activitatilor specifice.Politistii pirotehnisti efectueaza controlul pirotehnic pentru identificarea presupusului dispozitiv explozibil si se continua verificarile pentru stabilirea intregii situatii de fapt", a transmis IPJ Iasi.In urma cu doar cateva zile, la Scoala Americana din Bucuresti a fost o alerta cu bomba . Din fericire nu s-a confirmat.