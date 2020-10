Amenintare cu bomba la Curtea de Apel Bucuresti. Se evacueaza cladirea

"Astazi, in jurul orei 13. 30, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca in cladirea Curtii de Apel Bucuresti se afla un dispozitiv cu potential exploziv.La fata locului s-au deplasat politisti de ordine si siguranta publica, precum si ai Brigazii Rutiere, care au dispus restrictionarea traficului pietonal si rutier in zona. Cladirea este evacuata.Colegii din cadrul Serviciului Pirotehnic al SIAS, efectueaza verificari", a transmis Politia Capitalei.