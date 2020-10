Arad: O asistenta de ambulanta a decedat din cauza COVID-19. Alti noua angajati ai SAJ sunt infectati

Directorul SAJ Arad, Raveca Nicoara, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca asistenta care "a cazut la datorie" lucra la substatia din orasul Ineu."Saptamana trecuta, luni, a fost confirmata pozitiv cu SARS-CoV-2, marti a fost internata, dar evolutia a fost nefavorabila. Din pacate, ieri (luni - n.r.) a decedat. Colega noastra avea si o boala autoimuna", a declarat Raveca Nicoara.Ea a precizat ca acesta este primul deces cauzat de noul coronavirus in cadrul SAJ Arad."In prezent, mai avem noua angajati care sunt confirmati pozitiv. Este vorba de personal TESA, care s-a infectat de la IT-istul nostru, conform anchetei epidemiologice, dar si de medici si asistenti ambulantieri, adica personal operativ. Toti angajatii nostri sunt echipati corespunzator, se protejeaza, astfel ca e greu de spus, in cazul personalului operativ, daca au contractat SARS-CoV-2 in timpul serviciului sau in afara programului de lucru", a mai spus directorul SAJ Arad.