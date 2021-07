Un barbat din Iasi a murit dupa ce a fost intepat de o albina

Barbatul, originar din comuna ieseana Ion Neculce, a fost intepat de o albina, vineri, 9 iulie, iar la scurt timp a intrat in soc anafilactic . Un echipaj medical a sosit la fata locului, insa barbatul a suferit un stop cardio-respirator si nu a mai putut fi salvat."Solicitarea ambulantei a fost pentru un pacient de 40 de ani care a intrat in soc anafilactic. La acest caz a ajuns o ambulanta de la substatia Targu Frumos, pacientul fiind gasit in stare de inconstienta. Au fost incepute manevrele de resuscitare, dar pacientul nu a raspuns acestor manevre, fiind declarat decesul", a declarat medicul-sef UPU- SMURD Iasi, Diana Cimpoesu.