Casa veche de 160 de ani din Apuseni, in care au trait cinci generatii, salvata de voluntari de la disparitie. Istoria locuintei cu acoperis de paie de la Cib

Lui Sabin Onc i-a fost mila sa o demoleze, iar acum se bucura ca "Ambulanta pentru monumente" a decis sa se implice alaturi de inimosii sai voluntari si mesteri. Mai mult decat atat, proprietarul casei isi doreste sa inceapa procedura de clasare ca monument a casei cu paie de la Cib.In casuta desprinsa parca din povesti, au crescut cinci generatii ale aceleiasi familii. Insa in timp, acoperisul din paie s-a degradat si a inceput sa ploua in interior. Timp de o saptamana, voluntarii si mesterii in lemn au muncit pentru a-l repara, si pentru a reda o parte din farmecul autentic al casei.Casa de la Cib in plin proces de reconstructie a acoperisuluiProprietarul, care inca locuieste in aceasta casa, a dorit sa o salveze si a cerut ajutorul specialistilor. "In aceasta casa au crescut si bunicii si parintii, eu cu surorile mele, chiar pot sa spun ca si copiii mei. Era construita din piatra jos, fundatia, pe urma era lemn fag si pe urma pamant amestecat cu var. M-am gandit ca este pacat sa se darame si poate fi salvata si clasata monument istoric", afirma Sabin Onc.Sabin Onc in prispa casei sale vechi de 160 de aniBucati din structura acoperisului au trebuit schimbate pentru ca au fost distruse in timp. S-a folosit lemn de esenta tare, astfel incat acoperisul sa reziste multi ani de acum inainte. "Proprietarul si-a dorit sa locuiasca in continuare in aceasta casa, este o mostenire de la bunicii si strabunicii lui", spune Eugen Vaida, coordonator Ambulanta pentru Monumente. Printre cei care s-au implicat pentru strangerea de fonduri a fost si actrita Dana Rogoz. Aceasta si-a donat ziua de nastere pentru acoperisul casei din Cib, reusind sa stranga aproape 4.000 de lei.Un rol important in salvarea casei din Cib l-a avut Adrian Puiulet, presedintele Asociatiei "Trascau Corp" Zlatna. Acesta a vazut casa inca de acum cateva luni si a incercat sa gaseasca solutii pentru repararea acoperisului. Salvarea a venit, in final, de la voluntarii Ambulantei pentru Monumente.Interiorul casei arata ca este locuita si in prezentSatul Cib este situat in comuna Almasu Mare, intr-o zona turistica spectaculoasa din Apuseni, la limita judetelor Alba si Hunedoara. Traiesc aici circa 250 de locuitori care se ocupa aproape exclusiv cu cresterea animaleleor si cultivarea pamantului. Modernizarea infrastructurii a facut ca in zona sa se construiasca pensiuni ce atrag un numar din ce in ce mai mare de turisti