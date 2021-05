Spaga de 5.000 de euro pentru un post de sofer sau asistenta pe ambulanta. De ce sunt ravnite aceste de posturi

Trei ani de inchisoare cu suspendare

Asistentele care au vrut sa isi plateasca postul, cu banii confiscati

Tribunalul Vaslui a pronuntat o prima sentinta in dosarul in care Cristina N. si Catalin R., angajati ai Serviciului de Ambulanta Vaslui - Substatia Barlad, respectiv Spitalul de Urgenta Barlad, au fost trimisi in judecata pentru trafic de influenta.Potrivit rechizitoriului, Cristina N. a fost acuzata ca in perioada februarie 2018 - iunie 2019, de sapte ori, a cerut de la trei martori denuntatori suma totala de 17.500 euro si 10.000 lei (din care a primit suma de 12.500 euro si 10.000 lei), lasand sa se creada ca are influenta sa rezolve, prin intermediul unei alte persoane, angajari la Seerviciul de Ambulanta Vaslui.Spre exemplu, de la una dintre denuntatoarele din dosar, care voia sa fie asistenta pe ambulanta, Cristina N. a primit 10.000 de lei. De la o alta persoana care dorea sa fie asistenta a primit 5.000 de euro, iar de la un barbat care voia sa fie asistent pe ambulanta tot 5.000 de euro.O parte din banii incasati de Cristina N. au mers la Catalin R., care a cerut 23.000 de euro pentru a rezolva angajari la Serviciul de Ambulanta, promitand ca are influenta. Barbatul a primit suma de 9.500 de euro, dar in urma denunturilor depuse de martore a fost "saltat" si trimis in judecata.Atat Cristina N., cat si Catalin R. au recunoscut acuzatiile, primind o pedeapsa de trei ani de inchisoare cu suspendare."Prin comiterea unei infractiuni de trafic de influenta in forma continuata in legatura cu domeniul angajarilor in sistemul sanitar se creeaza si se mentine o stare de pericol social important fata de dreptul la munca, la servicii medicale de calitate, prin posibila accedere in sistemul medical a unor persoane nepregatite sau incapabile profesional, angajate exclusiv pe criteriul platii unor sume de bani pentru a frauda concursurile organizate.De asemenea, fenomenul coruptiei in domeniul angajarilor din sistemul public de sanatate trebuie combatut ferm prin aplicarea unei pedepse cu inchisoarea deoarece prin comiterea unor asemenea infractiuni persoanele implicate obtin sume semnificative de bani prin afectarea imaginii si perceptiei functionarii unitatilor medicale in randul comunitatii locale in folosul carora acestea functioneaza", a arataat Tribunalul Vaslui.Cum a ajuns sa fie atat de ravnit un post de sofer pe ambulanta sau de asistentaSeful unui serviciu judetean de ambulanta a declarat ca in momentul in care a auzit de spagile de mii de euro date pentru un post de sofer sau asistenta pe ambulanta nu i-a venit sa creada. Acesta a explicat ca un sofer sau o asistenta de pe ambulanta poate ajunge la un salariu de 1.000 - 1.200 de euro."Asistentii castiga la fel ca ambulantierii, poate un pic mai mult. Depinde cat lucreaza. Un medic primar poate ajunge la 15.000 de lei, dar o asistenta nu ia mai mult de sase mii de lei. La fel, un sofer ajunge sa ia cinci-sase mii de lei cu garzi si cu sporuri. Salariul este undeva la 3.000 de lei, dar avand spor de 75-85 la suta aproape ca isi dubleaza salariul", a declarat seful unui serviciu judetean de ambulanta.Pentru ca au denuntat faptele de coruptie cei care au vrut sa isi cumpere posturile in cadrul Serviciului Judetean de Ambulanta Barlad au scapat de dosar penal si au primit partial sau in intregime sumele de bani platite. Totusi, pentru ca banii au facut obiectul unui act de coruptie li s-au confiscate sume cuprinse intre 1.000 si 3.500 de euro.Sentinta Tribunalului Vaslui nu este definitiva, fiind atacata cu apel.