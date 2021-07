Control la Ambulanta Galati dupa ce dispecera a tratat cu indiferenta disparitia unei fete cu probleme psihice: "Nu vine nimeni s-o caute in tot orasul"

"Ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public , care vizeaza o inregistrare audio dintre un dispecer al Serviciului de Ambulanta Galati si o persoana care anunta disparitia fiicei sale care sufera de o problema medicala, pentru corecta informare a opiniei publice precizam ca Departamentul pentru Situatii de Urgenta s-a sesizat cu privire la aceasta speta, incepand astfel demersurile in contextul verificarii celor intamplate, fapt pentru care o echipa de control a DSU va fi trimisa la Dispeceratul Integrat de Urgenta Galati", arata DSU pe Facebook "Totodata, asiguram opinia publica ca nu vom admite ca astfel situatii sa fie tolerate, fapt pentru care vom lua toate masurile necesare in vederea sprijinirii interesului populatiei", precizeaza sursa citata.Fata fusese internata la neuropsihologie pediatricaIncidentul a avut loc pe 2 iulie, cand o minora de 16 ani, recent externata din spital, unde fusese internata la neuropsihologie pediatrica, a disparut pe Faleza Dunarii chiar de langa asistenta maternala.Femeia a sunat la 112 pentru a anunta disparitia fetei, apelul fiind directionat catre Serviciul de Ambulanta Galati, angajata de la dispecerat care a preluat apelul fiind acuzata de comportament necuviincios."Au fost mai multe apeluri, care au fost directionate catre Serviciul de Ambulanta. In final, fata a fost gasita de politisti. Evident, comportamentul persoanei de la dispecerat nu a fost normal. S-a declansat o ancheta . Ancheta vizeaza doar comportamentul persoanei de la dispecerat, din punct de vedere medical nu a gresit cu nimic. Ancheta va stabili daca s-a comportat necuviincios si va lua masurile care se impun", a declarat marti directorul medical al SAJ, Mihai Polinschi.