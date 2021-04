O fetita din Alba a fost muscata de un caine Husky. Stapana animalului a suferit un soc si a murit cand a auzit copilul tipand de durere

Sosit de urgenta, echipajul ambulantei, a resuscitat-o pe femeie zeci de minute, insa fara rezultat. Fetita a fost transportata la spital, in Targu Mures.Fetita venise cu bunica ei in vizita la vecina de 67 de ani, din localitatea Tauti. Copila s-a dus la caine in padoc, sa se joace cu el. Animalul a devenit agitat, apoi agresiv si, pe neasteptate, a atacat, potrivit Stirile Pro TV Stapana cainelui s-a grabit sa ii acorde primul ajutor, insa a cazut la pamant cand a vrut sa intre in casa dupa pansament. ambulanta a ajuns in scurt timp la fata locului si medicul a inceput manevrele de resuscitare.Simona Strajan, director medical la Serviciul de Ambulanta Alba: "S-a speriat atat de tare, incat a facut un stop cardio-respirator. A facut resuscitare conform protocolului mai mult de o jumatate de ora, la care nu a avut niciun raspuns".Starea copilului este este stabila, declara medicii."A fost adusa o fetita de 12 ani cu plagi multiple muscate la nivelul fetei. La noi a venit stabila, echilibrata hemo-dinamic. S-a facut toaleta plagilor, profilaxia tetanica si s-a luat legatura cu clinica de specialitate de la Targu Mures", declara pentru Stirile Pro TV Aurel Crisan, medic sef UPU- SMURD Alba.Comisar sef Luminita Prodan, purtator de cuvant IPJ Alba: "Minora i-ar fi cerut femeii sa ii permita sa se joace cu cainele familiei, iar la un moment dat fetita a fost muscata de caine de fata. Politistii au deschis un dosar penal in cadrul caruia se fac cercetari pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa".Fetita a fost operata de urgenta, iar acum este internata la Targu Mures, in stare stabila.