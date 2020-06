Medic de pe Ambulanta, agresat pentru ca ar fi intarziat la o interventie solicitata prin 112. Batausul a fost retinut

Ziare.

com

Potrivit IPJ Alba, la data de 23 iunie 2020, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 43 de ani, din Sebes, care este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de "lovirea sau orice acte de violenta impotriva unui medic", fapta prevazuta de art. 652, alin. 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.In sarcina acestuia s-a retinut faptul ca, in noaptea de 22/23 iunie 2020, l-ar fi lovit, cu pumnul, pe un cadru medical de pe ambulanta , invocand faptul ca aceasta ar fi ajuns cu intarziere pe strada Sperantei din municipiul Sebes, la o femeie pentru care s-a solicitat ajutorul prin 112.In cursul zilei de miercui, 24 iunie, barbatul va fi prezentat in fata magistratilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sebes, pentru dispunerea masurilor legale. Fapta de care este acuzat se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani