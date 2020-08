Noi date privind situatia opozantului rus Alexei Navalny aflat in coma: activisti germani trimit joi noaptea o ambulanta aeriana pentru a-l aduce in Germania

Lui Navaln i s-a facut rau joi, in timp ce se afla intr-un avion , fiind suspect ca ar fi fost otravit, iar in prezent se afla in coma intr-un spital din orasul siberian Omsk.In 2018, fundatia, finantata de activistul si producatorul de filme Jaka Bizilj, de nationalitate slovena, a aranjat ca activitul anti-Kremlin Piotr Verzilov sa fie adus la Berlin pentru a fos tratat dupa ce a fost otravit la Moscova.Activistii afirma ca Verzilov, membru al trupei dizidende Pussy Riot, a cerut ca un avion sa fie trimis pentru a-l lua pe Navalny. "Din motive umanitare, la solicitarea lui Verzilov, vom trimite la miezul noptii o ambulanta aeriana cu echipamente medicale si specialisti, cu care Navalni sa poata fi adus in Germania.", a afirmat Bizilj intr-un comunicat."Suntem in contact cu autoritatile si speram ca toate permisele pentru transport si un raport medical pentru pacientul in coma sa fie acordate in aceasta noapte", a spus acesta, adaugand ca spitalul Charite din Berlin este pregatit sa il primeasca pe Navalny. Niciun reprezentant al spitalului nu a fost disponibil imediat pentru comentarii.Bizilj a declarat publicatiei Bild ca avionul se va intoarce din Omsk vineri dimineata, daca starea lui Navalny va permite acest lucru. Anterior, cancelarul german Angela Merkel a declarat reporterilor ca Germania este pregatita sa ofere sprijin medical pentru Navalny, daca va primi o solicitare in acest sens."Daca vom fi solicitati ii vom oferi asistenta medicala, inclusiv in spitale germane, dar solicitarea trebuie sa vina de acolo", a declarat Merkel intr-o conferinta de presa sustinuta imporeuna cu presedintele francez Emmanuel Macron , in sudul Frantei. Un oficial al Ministerului german de Externe a spus ca stie despre "o initiativa privata" de a-l aduce pe Navalny in Germania.Navalny, un opozant puternic al preedintelui Vladimir Putin , a inceput sa se simta rau joi dimineata, la bordul unui avion care zbura din Siberia spre Moscova, dupa ce a baut un ceai la o cafenea din aeroportul din oraul siberian Tomsk.Daca se va dovedi ca a fost otravit, ar fi cel mai recent dintr-o serie de astfel de cazuri si cazuri suspecte care au implicat oameni aflati in conflict cu Kremlinul.