O asistenta de la Ambulanta infectata cu SARS-CoV-2 a murit in Prahova. Femeia avea 50 de ani si fusese transferata la un spital din Constanta din cauza supra-aglomerarii

Conform datelor comunicate duminica de Prefectura Prahova, femeia de 50 de ani prezenta comorbiditati."Potrivit informatiilor furnizate de reprezentantii SAJ Prahova, initial, s-a prezentat pentru evaluare din cauza unei alte simptomatologii, i s-a facut si testul COVID al carui rezultat a fost pozitiv. Pentru ca s-a constatat deteriorarea rapida a starii de sanatate, pe data de 18 august a fost solicitat transferul de la Spitalul CFR din Ploiesti catre o unitate cu locuri de Terapie Intensiva, fiind gasit un loc disponibil la Medgidia, unde a fost transportata cu elicopterul. In spitalele din Prahova, la momentul respectiv, nu mai era niciun pat ATI liber dintre cele destinate bolnavilor confirmati cu SARS-CoV-2. Femeia avea si comorbiditati - obezitate si diabet", precizeaza sursa citata.De la inceputul epidemiei si pana in prezent, la SAJ Prahova au fost confirmati cu noul coronavirus un medic, cinci asistente, trei ambulantieri, un operator registrator de urgenta si trei din randul personalului TESA. Dintre acestia, se afla internati, in acest moment, un medic, un asistent medical si un ambulantier. Totodata, in izolare se afla 4 soferi , contacti directi ai cazurilor confirmate, arata Prefectura Prahova.