O asistenta medicala de la Serviciul de Ambulanta Alba a murit subit in Bulgaria. Femeia a facut stop cardio-respirator

Femeii i s-a facut rau, a fost transportata la spital, dar medicii nu au reusit sa o salveze. Anca Muntean a suferit un stop cardio-respirator.Un coleg a transmis un mesaj pe un grup al angajatilor de la Ambulanta Alba.Un mesaj a transmis si adjunctul ISU Alba, Ovidiu Costea: "Am primit cu tristete trecerea in nefiinta in mod fulgerator a unei colege de la Serviciul de Ambulanta Judetean Alba! Sincere condoleante familiei, apropiatilor si colegilor din Serviciul de Ambulanta Alba! Dumnezeu sa te odihneasca, Anca Muntean!"