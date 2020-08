Pacienta cu COVID-19 transportata de ambulanta care a cazut de pe un pod a murit

Surse medicale citate de adevarul.ro arata ca pacienta cu COVID-19 aflata in ambulanta cazuta dde pe un pod a suferit un traumatism toracic, iar decesul a fost produs de un stop cardio respirator.De asemenea, mai arata sursa citata, ambulantierul prezenta o trauma toracica si de bazin si a fost transferat la Craiova. Asistentul medical de pe ambulanta avea o fractura deschisa la picior, iar medicul avea fracturat un antebrat, mai arata adevarul.ro Accidentul rutier in care a fost implicata ambulanta s-a produs pe raza comunei Balesti, satul Cornesti, fiind implicate doua autovehicule, un autoturism si o ambulanta ce apartine SAJ Mehedinti si care a parasit partea carosabila si a cazut de pe un pod.La fata locului s-au deplasat doua autospeciale pentru descarcerare din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu Jiu, precum si patru ambulante SAJ.In urma impactului au rezultat patru victime , constiente si neincarcerate, fiind vorba despre trei membri ai echipajului ce incadrau ambulanta si pacientul. Acestora le-a fost acordat primul ajutor calificat, ulterior fiind transportate la UPU Targu Jiu, a mentionat ISU Gorj.Totodata, IPJ Gorj a precizat ca, din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca un tanar, de 25 de ani, din comuna Bala, judetul Mehedinti, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 Cornesti, din directia comunei Telesti catre municipiul Targu Jiu, a efectuat manevra de viraj la stanga, moment in care din aceeasi directie s-ar fi angajat in manevra de depasire o ambulanta condusa de un barbat, de 62 de ani, din municipiul Drobeta Turnu Severin, care a intrat in coliziune cu autoturismul, autospeciala fiind proiectata in afara partii carosabile.