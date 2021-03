Cum a profitat de imaginea Ambulantei presedintele unei fundatii pentru a strange bani de telefoane si excursii in Grecia. Cazul a ajuns in instanta

Barbatul este acuzat ca a cheltuit donatiile pentru vacante in Grecia impreuna cu familia, dar si pentru echipamente IT scumpe, de ultima generatie. Banii ar fi trebuit sa ajunga la oameni suferinzi, care aveau nevoie de tratament medical scump, dar si pentru construirea unor camine pentru batrani sau pentru cursuri de perfectionare dedicate angajatilor din sistemul medical. Fundatia al carei presedinte este prahoveanul Marius Gustea se numeste chiar asa, "Fundatia pentru Ambulanta", iar site-ul care gazduieste informatii despre activitatea acesteia are domeniul ambulantaromania.ro. Pentru imaginea de deschidere a site-lui este folosita o fotografie cu trei persoane imbracate in uniforma oficiala a Serviciului de Ambulanta, iar emblema asociatiei este chiar crucea albastra in sase colturi specifica Ambulantei.Dupa ce in spatiul public au aparut informatii despre activitatea ilegala a presedintelui Marius Gustea, Serviciul de Ambulanta Prahova a emis un comunicat de presa in care se solcita "stergerea de pe site-ul fundatiei si de pe paginile de social media a imaginilor, informatiilor care au legatura cu SAJ Prahova sau cu angajatii sai. Consideram ca aceasta poate duce in eroare persoanele de buna credinta care doresc sa se implice in sustinerea prin donatii a sistemului de urgenta Prahova", se arata in comunicatul de presa. Reprezentantii fundatiei nu s-au conformat inca si au pastrat pe site fotografiile si simbolurile care au legatura cu Ambulanta.In document se arata ca atunci cand a fost infiintata fundatia cu pricina, "un reprezentant al acesteia a cerut acordul verbal conducerii SAJ Prahova de la acel moment, pentru a efectua poze cu cativa angajati precum si cu tehnica din dotare. Acest lucru s-a datorat faptului ca unul dintre obiectivele fundatiei de la acel moment era sprijinirea prin sponsorizari si donatii activitatea medicala de urgenta din judet", conform documentului citat.Reprezentantii SAJ Prahova au precizat ca institutia nu a beneficiat de avantaje financiare venite din partea Fundatiei pentru Ambulanta."La un moment dat era pe site-ul acesta si ceva legat de Ambulanta Bucuresti-Ilfov. Noi am identificat persoana atunci si am pus sa scoata orice are legatura cu Serviciul de Ambulanta Bucuresti. A si scos atunci toate imaginile legate de noi. Nu-mi mai amintesc cum se numeste domnul, dar stiu sigur ca punea niste imagini cu care intr-un fel ne asocia. Eu am cerut atunci sa scoata orice, orice care are legatura cu noi, pentru ca nu are nicio legatura Serviciul de Ambulanta Bucuresti", a declarat Alis Grasu , managerul Ambulanta Bucuresti-Ilfov.La ora publicarii acestei stiri, pe site-ul ambulantaromania.ro , imaginea cu angajatii SAJ Prahova imbracati in uniforma oficiala a Ambulantei era inca prezenta. La fel si simbolul Ambulantei.Marius Gustea, presedintele Fundatiei pentru Ambulanta, a fost acuzat de catre procurorii din cadrul Parchetului de pe laga Judecatoria Ploiesti, ca a cheltuit in interes propriu peste 50.000 de lei din donatiile primite de la oameni de bine pentru cauze caritabile.Procurorii sustin ca a petrecut la un hotel de patru stele in Grecia, alaturi cu sotia, fiica si prietena acesteia, pe banii din donatii. Alte sume din fondurile Fundatiei pentru Ambulanta au fost cheltuite pentru un tratament stomatologic pentru fiica sa, pentru tratament oftalmologic si rame de ochelari Ray Ban pentru sotie. Tot sotia lui Gustea a primit bani sa faca o serie de cursuri platite cu banii fundatiei. In plus, au fost cumparate echipamente electrocasnice si IT de ultima generatie, dar si sase telefoane de top, inclusiv o masina de tuns iarba.Marius Gustea a fost condamnat de Judecatoria Ploiesti la trei ani de inchisoare cu suspendare, fiind gasit vinovat pentru delapidare."In temeiul art. 295 alin. (1) Cod penal, raportat la art. 308 alin. (1) Cod penal si cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal? i art. 396 alin. (1)? i (2) Cod de procedura penala, condamna pe inculpatul GUSTEA MARIUS, la pedeapsa de 3 (trei) ani inchisoare, sub aspectul savarsirii in forma continuata si atenuata a infractiunii de,, delapidare" (68 acte materiale)", conform protalului Judecatoriei Ploiesti Gustea a atacat sentinta la Curtea de Apel.