Sofer de ambulanta din Bihor, mort de coronavirus. "Florin si-a facut meseria pana in ultimul moment"

"Inca un coleg de-al nostru a cazut la datorie, rapus de COVID-19. Ca sofer profesionist pe ambulanta , Florin si-a facut meseria pana in ultimul moment, ajutandu-si semenii. Dumnezeu sa il odihneasca si condoleante familiei!", au transmis, sambata, reprezentantii Serviciului de Ambulanta Bihor.La randul lor, reprezentantii Prefecturii au precizat ca numarul total al deceselor provocate de coronavirus in judetul Bihor a ajuns la 346."Pana in prezent, 169 cadre medicale (47 medici, 120 asistenti, 1 kinetoterapeut) si 46 persoane parte din personalul auxiliar (infirmiere, brancardieri) si un angajat din cadrul personalului suport au fost confirmate cu coronavirus. 122 persoane au fost externate", a transmis, sambata, Prefectura Bihor.Institutia a precizat ca, printre pacientii confirmati cu coronavirus, se afla 5 asistenti si 3 ambulantieri ai Serviciului de Ambulanta Judetean.