Un timisorean sustine ca a fost batut de un echipaj de pe Ambulanta. A depus plangere penala

Mihai Aftanache, un barbat din Timisoara, sustine ca a fost agresat fizic de un echipaj de pe Ambulanta saptamana trecuta si a depus plangere penala la IPJ Timis.

Barbatul este diabetic insulino dependent de peste 20 de ani si a povestit pentru Ziare.com ca, saptamana trecuta, s-a simtit foarte rau din cauza unei raceli si, la recomandarea medicului, a mers la farmacie pentru a lua si pastile pentru stomac. Acolo i s-a facut rau iar farmacista a chemat Ambulanta.

"Am mers la farmacia cea mai apropiata de mine si fiindu-mi rau farmacista a chemat Ambulanta. In Ambulanta am fost strans de gat, batut pentru ca ei erau convinsi ca sunt drogat si de aceea imi este rau. Am fost ieri (marti - n.red.) si am depus o plangere penala la IJP Timis", a spus Mihai Aftanache.

Barbatul sustine ca echipajul de pe Ambulanta i-a masurat glicemia si avand o valoare de 309 mg/dl a cerut medicilor ca inainte sa il duca la spital sa dea pe acasa, aflata la aproximativ 200 de metri, sa ia insulina.

"Atunci, fiind la 150-200 de metri de casa, le-am spus sa mergem sa imi iau insulina ca sunt de 20 de ani si jumatate diabetic si imi era clar ca am nevoie urgenta de insulina pentru a nu intra in coma cetoacidozica. Au insistat ca nu ma lasa. Am sunat la 112 si mi s-a spus ca daca sunt in Ambulanta nu am ce sa imi faca. A venit un echipaj de politie si mi-au zis sa ma duc la urgente. La urgente am cerut insulina si nu aveau de care faceam eu si mi-au dat altceva dupa multa ore. M-au dus la Spitalul de Psihiatrie si voiau sa imi recolteze probe biologice ca erau convinsi ca sunt drogat.

Am spus ca vreau sa imi dea voie sa imi iau insulina si apoi m-a strans de gat asistentul. A zis ca fac fite si ca locul meu este la Spitalul de Psihiatrie pentru ca sunt schizofrenic", a continuat el, adaugand ca este adevarat ca a tipat la echipaj, dar a facut-o dupa ce acestia l-au tinut cu forta in ambulanta.

In plangerea penala, barbatul a explicat si ca este claustrofob si a cerut medicilor sa deschida un geam de la ambulanta pentru a avea aer, dar ca acestia au spus ca nu functioneaza, desi, spune el, in momentul in care echipajul de politie a venit la fata locului cei din Ambulanta au deschis si geamul.

Contantati de Ziare.com, cei de la IPJ Timis au confirmat ca exista o plangere penala in acest caz.

"A fost depusa plangerea penala in cursul zilei de ieri. A fost repartizata spre solutionare Politiei Municipiului Timisoara si se efectueaza verificari cu privire la cele sesizate", a declarat pentru Ziare.com Morariu Ancuta, purtator de cuvant de la IPJ Timis.

Am vorbit si cu serviciul de Ambulanta Timis, iar medicul Crisan Florin, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Timis, ne-a precizat ca ei nu au fost contactati inca in legatura cu acest caz.

