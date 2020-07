100 de kilograme de carne stricata gasite in decembrie 2018 la cantina Universitatii Bucuresti. Raportul publicat de autoritatea sanitar-veterinara

In cadrul controalelor s-a descoperit ca in unitatile de alimentatie publica tip restaurant, snack bar, cantina si bistro, nu s-au respectat normele de igiena, motiv pentru care cantina Universitatii a fost inchisa in perioada 29.01.2019 -29.03.2029.In decembrie 2018, ANSVSA a descoperit la Universitatea din Bucuresti 101 kilograme de carne de pui stricata care urma sa fie data in consum. Controlul s-a soldat cu o amenda de 30.000 lei si inchiderea cantinei.