2 iunie este ultima zi in care pot fi contestate amenzile din perioada de urgenta

Adrian Jianu si Radu Preda, doi dintre romanii amendati in perioada starii de urgenta, au contestat amenzile primite. Cei doi au fost sanctionati dupa ce au impartit Lumina sfanta in noaptea de Inviere si au de platit 19.000 de lei."Nu stiu cum a fost stabilit cuantumul amenzii, in orice caz sunt mult disproportionate cu asa-numita fapta a noastra. (...) Amenzile au fost contestate", a spus Adrian Jianu, unul dintre cei amendati."Foarte nedrept a fost pentru ca ei au incercat sa ne omoare traditia. Noi am incercat sa o continuam. Asteptam instanta sa-si spuna cuvantul, sa faca dreptate", a completat Radu Preda.Adrian a fost amendat cu 15.000 de lei, iar Radu cu 4.000.Amenzile date in perioada de urgenta mai pot fi contestate doar pana in 2 iunie. 300.000 de romani au primit amenzi in valoare de 130 de milioane de euro. In baza deciziei CCR , instanta de judecata va anula procesele-verbale de contraventie. Cei care au platit deja amenzile isi vor putea recupera banii de la stat, cu aceeasi conditie: sa formuleze plangere contraventionala la judecatorie.CCR a aratat, in motivarea deciziei prin care amenzile din perioada starii de urgenta au fost declarate neconstitutionale, ca legea nu intruneste "exigentele de claritate, precizie si previzibilitate", iar stabilirea contraventiilor este lasata, in mod arbitrar, la aprecierea agentului constatator.Citeste si: