Protectia Consumatorilor constata abateri penale la Casa de Ajutor Reciproc Constanta si o amendeaza cu 20.000 de lei

Seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta, Horia Constantinescu, a declarat, luni, ca in urma verificarilor de la Casa de Ajutor Reciproc Constanta au fost descoperite inclusiv abateri cu caracter penal, urmand sa fie sesizate autoritatile care au atributii in acest sens."In cursul saptamanii trecute am incheiat verificarile la Casa de Ajutor Reciproc Constanta, in urma sesizarilor primite de la mai multi pensionari. Au fost aplicate sanctiuni in valoare de 20.000 de lei, s-au dispus masuri complementare, constatandu-se inclusiv abateri cu caracter penal, urmand sa trimitem o sesizare in acest sens organelor abilitate. A profita de batranii si asa greu incercati, prin incasarea de dobanzi ascunse, oprindu-le sume importante de bani, pentru diverse elucubratii financiare, este o atitudine camatareasca!", a spus Horia Constantinescu.Astfel, comisarii de la Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor Constanta au descoperit practici comerciale incorecte."Practici comerciale incorecte interzise prin prevederile Legii nr. 363/2007, prin perceperea unor dobanzi mai mari decat cele care au fost aduse la cunostinta consumatorilor si prin perceperea cuantumului dobanzii in avans, integral din suma imprumutata, si a diferentei de fond de cotizare integral din suma imprumutata, in cazul in care este solicitat un imprumut mai mare decat limita fondului de cotizare, sume de bani pentru care se calcula si percepea dobanda fara a fi puse la dispozitia consumatorilor", se arata intr-un comunicat al CJPC Constanta.Sursa citata mentioneaza ca s-a propus incetarea practicilor comerciale incorecte constatate si s-a dispus restituirea sumelor de bani percepute in plus aferente contractelor de imprumut in derulare si in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2020.Numarul de consumatori afectati de abaterile de la prevederile legale este estimat la cel putin 3.748, a mai precizat comunicatul CJPC Constanta.