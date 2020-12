Alba Iulia nu scapa de carantina. Restrictiile vor fi prelungite pentru inca sapte zile

Decizia a fost luata de CJSU Alba luni, 7 decembrie. Raman in vigoare restrictiile privind deplasarile pe timp de zi si noapte, pe langa regulile de protectie sanitara.Prefectul de Alba, Nicolae Albu, a explicat contextul in care propunerea initiala de la DSP a fost cu 58 de puncte in analiza de risc (sub pragul de carantina), insa INSP a avizat prelungirea carantinei (cu 61 de puncte)."Trendul este descrescator, dar nu suficient, deocamdata, pentru a depasi starea de carantina", a precizat medicul Aurel Crisan, seful UPU. Alba Iulia se afla de trei saptamani in carantina.Alba Iulia are luni o incidenta a cazurilor de COVID-19 la 14 zile de 7,14, in usoara crestere fata de situatia de duminica (7,13).Municipiul Blaj si comuna Ciugud vor iesi din carantina marti noaptea la ora 00.00.