Amenda de 10.000 de lei pentru un bihorean care improvizase un cazan de facut tuica

Gropi clandestine de gunoaie

Cea mai mare amenda , de 10.000 de lei, a luat-o un localnic din satul Suncuis, comuna Finis, care detine o palincarie improvizata, inconjurata de gunoaie. Comisarii de mediu sustin ca instalatia ilegala de fabricare a alcoolului este una de mari dimensiuni, iar amenda mare se justifica prin faptul ca proprietarul ei avea nevoie si de autorizatie de mediu, scrie publicatia locala Bihoreanul.ro O amenda mai mica, de 3.000 de lei, a luat si un localnic din Copacel, tot pentru o palincarie clandestina. Aici, insa, instalatia era mai mica, la fel si cantitatea de deseuri gasita de comisarii de mediu. Ambii bihoreni amendati au si obligatia sa curete amplasamentele.Pe de alta parte, comisarii au mai depistat patru gropi ilegale de gunoaie, cu o suprafata totala de circa 2.000 de mp, din care doua Oradea, de cate 200 mp fiecare, si cate una in satele Suncuius (aproximativ 600 mp) si Popesti (500 mp). In Suncuius, gunoaiele zaceau pe malul Crisului Repede, in apropiere de colonia de tigani.Pentru aceste nereguli, Garda de Mediu nu a scris inca amenzi, ci s-a rezumat sa dea dispozitii de curatare a amplasamentelor, urmand sa revina in control.In schimb, comisarii au mai amendat cu 6.000 de lei un oradean care deversa ilegal deseuri animaliere pe un teren din oras, si cu aceeasi suma un bihorean prins ca incendia gunoaie.