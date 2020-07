Amenda de 40.000 de lei pentru Primaria Rimetea. Mai multi turisti s-au imbolnavit de enterocolita dupa ce au baut apa dintr-un izvor nepotabil

Dupa sesizarile primite la sediul institutiei, reprezentantii DSP s-au deplasat la Rimetea pentru a realiza o ancheta si pentru a preleva probe din izvor."Ca urmare a verificarilor efectuate la UAT Rimetea, dupa sesizarea privind posibile imbolnaviri a mai multor persoane care au consumat apa de la un izvor aflat pe domeniul public al comunei, inspectorii DSP Alba au sanctionat Primaria Rimetea cu o amenda in cuantum de 40.000 de lei. Motivul il reprezinta lipsa Autorizatiei Sanitare de functionare pentru reteaua comunala de distributie a apei potabile.De asemenea, au fost recoltate probe din sursa de apa (izvorul) indicat ca si origine a imbolnavirilor, urmand ca in urma analizelor de laborator sa se stabileasca daca apa de aici este sau nu potabila. Din verificari a mai reiesit faptul ca mai multe persoane care au consumat apa din sursa amintita s-au prezentat la spital cu simptome digestive insa nu au necesitat internare", a transmis, marti, DSP Alba.Situatia a fost semnalata vineri, 17 iulie, cand, la DSP Alba, a ajuns o sesizare din partea unei persoane care a avut de suferit de pe urma incidentului."Pentru cine merge prin Rimetea - se pare ca izvorul mare din centru este contaminat, mai multe persoane care am baut din el weekend-ul trecut, din mai multe grupuri, am contactat diverse forme de gastroenterocolita. Take care!", a scris o persoana pe Facebook , la sfarsitul saptamanii trecute. "Confirm! am baut weekend-ul trecut de acolo. 5 persoane din grupul de 6 cu care am fost si care au baut, am avut probleme urate", a precizat o alta persoana.Izvorul din centrul comunei Rimetea este o atractie turistica pentru persoanele care viziteaza zona. Multi turisti beau apa de aici, fara a sti ca este contaminata. Nu exista niciun semn in limba romana care sa atentioneze ca apa nu este potabila.Localnicii il numesc "vaior". Este un izvor stravechi, cu debit puternic, ce se varsa in sase bazine. Este o marca a satului, fiindca de sute de ani satenii il folosesc pentru adaparea animalelor si spalarea covoarelor.