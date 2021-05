Amenda revoltatoare primita de o asociatie care a salvat doi ursuleti de la moarte sigura. Cum a fost ajutata de voluntarii mobilizati pe Facebook

Au incalcat legea, dar au salvat animalele

Puii de urs fusesera gasiti de un tanar, langa o cabana dintr-o zona a Sibiului, acesta solicitand sprijinul activistilor in proiectia drepturilor animalelor. La vremea respectiva, presedinta Asociatiei, Miruna Gritu, a incercat sa contacteze autoritatile, in speranta ca va primi indrumarile necesare, intrucat nu s-a mai confruntat cu o situatie similara, insa in zadar.Potrivit Mirunei Gritu, s-a apelat la Fondul de Vanatoare, Inspectoratul de Jandarmi, Protectia Animalelor si Serviciul Arme Explozibili Substante Periculoase, dar nimeni nu si-a oferit concursul iar atunci s-a decis sa se mearga cat mai rapid la Zarnesti, unde existau specialisti care sa salveze ursuletii. De altfel, nici distanta nu era foarte mare, aproximativ 150 de kilometri.La Zarnesti, ursuletii, care aveau o stare de deshidratare avansata si diaree severa , au fost preluati de catre reprezentantii Asociatiei "Milioane de Prietenii", care gestioneaza rezervatia si evaluati de catre medic.Autoritatile care pana atunci nu au dat nici un semn de viata s-au trezit brusc a doua zi, in speta Garda de Mediu din Sibiu, si a amendat Asociatia "Prietenii Berzelor" cu suma de 10.000 de lei , sub motivatia ca "bunele intentii si spiritul de initiativa nu se pot substitui legii".Reprezentantii Garzii de Mediu a precizat ca s-a incalcat legea, care spune in felul urmator: "Persoana fizica sau reprezentantul unei persoane juridice care detine accidental exemplare de fauna salbatica are obligatia sa le declare imediat la comisariatul judetean al Garzii Nationale de Mediu (prin sistemul unic 112) si sa semneze declaratia privind capturarea accidentala a unei specii strict protejate".In opinia lor, autoritatile spun ca prin omisiunea lor de a notifica Garda de Mediu despre detinerea puilor de urs, cei de la asociatie au gresit flagrant , punand in pericol viata ursuletilor motiv pentru care au aplicat amenda de 10.000 de lei. Intr-un comunicat de presa, cei de la Garda de Mediu aveau sa se contrazica si sa recunoasca totusi ca "Asociatia Prietenii Berzelor detine, in mod indiscutabil, meritul salvarii celor doi pui de urs", cu mentiunea de mai sus, a incalcarii legii.In urma acestei situatii revoltatoare, care tine mai mult de birocratie si care a incins retelele de socializare, foarte multi oameni s-au mobilizat si au donat sume de bani pentru plata amenzii primite, incurajandu-i pre membrii Asociatiei Prietenii Berzelor sa actioneze in instanta Garda de Mediu. Ceea ce s-a si intamplat zilele trecute."Am contestat amenda in instanta, am platit 2.500 de lei, pentru ca aveam posibilitatea platii a jumatate din minim in termen de 15 zile. Avocatul ne-a spus ca daca vom avea castig de cauza, vom primi banii inapoi. Vreau sa va spun ca oamenii au fost incredibili, ne-au ajutat, au donat si 5 lei, si 10 lei, dar si sume mai mari, pentru ca au vazut nedreptatea care ni s-a facut. Ceea ce este cel mai important e faptul ca ursuletii sunt foarte bine, la Zarnesti si asta ne bucura", ne-a declarat Miruna Gritu, presedinta Asociatiei Prietenii Berzelor.