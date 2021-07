Amenda uriasa pentru Antena 1. Mircea Toma: "Putem vorbi de complicitate si instigare la crima"

150.000 de lei este sanctiunea pe care va trebui sa o achite Antena 1. Una dintre emisiunile care i-au determinat pe membrii Consiliului National al Audiovizualului sa decida o amenda atat de mare este cea in care realizatorii show-ului televizat nu au luat in serios amenintarile aruncate la adresa unei femei, care cateva luni mai tarziu avea sa fie ucisa de insusi partenerul sau cu care venise la emisiune. "Asa se iubesc ei", zicea Sorin Ovidiu Balan.In cea de-a doua emisiune care a intrat la amenda, o femeie era incurajata sa-si lase partenerul violent sa-si vada copiii. L-a lasat, iar femeia a fost batuta de fata cu copiii, mai scrie paginademedia.ro "Noi nu putem vorbi despre o relatie de cauzalitate intre ceea ce se s-a intamplat in emisiuni, putem vorbi de complicitate si instigare la crima . E ca si cum noi asistam la spanzuratoare", a spus Mircea Toma, membru CNA , in dezbaterea avuta pe aceasta tema."Ce se intampla in emisiune este valorificarea unor stereotipuri care duc la moarte. Tot formatul emisiunii este sa exploateze tot ce este din senzational. Amenintarea cu moartea e fapta penala, se petrece in studio. Modelul acestei emisiuni poate fi urmat de mai multi oameni din tara", a mai spus Toma.Aceasta este cea mai mare amenda din ultimii trei ani primita de Acces Direct. Precedenta, de 100.000 de lei, venea pentru serialul Vulpita.Citeste si: Antena 1, amendata de CNA cu 10.000 de lei pentru discriminarea unei persoane de origine araba la emisiunea "Acces direct"