Amenda ridicola pentru o terasa care a organizat o mega-petrecere in pandemie

Sanctiunea a fost data intrucat cei care se aflau la spectacol nu respectau distantarea fizica. Ar fi fost si greu sa se intample acest lucru, intrucat au participat zeci de persoane.Oamenii nu purtau nici masca de protectie, lucru usor de observat din imaginile postate pe retelele de socializare chiar de clientii terasei."Ieri, in jurul orei 19.00, Sectia 2 Politie a fost sesizata ca la o terasa, din zona sa de competenta, nu se respecta masurile de distantare fizica.Politistii care s-au deplasat la fata locului au aplicat o sanctiune contraventionala in valoare de 2. 000 de lei, avand in vedere ca au constatat incalcari ale prevederilor Legii nr 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.S-au efectuat verificari si ulterior, dar nu au mai fost constatate abateri", a transmis duminica Politia Capitalei.