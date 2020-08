Amenda uriasa primita de proprietarii unui incinetator de deseuri din Slatina: 100.000 de lei fiindca au refuzat controlul Garzii de Mediu

Garda de Mediu a transmis, printr-un comunicat de presa, ca, in urma mai multor sesizari potrivit carora la incineratorul de deseuri din localitatea Slatina, judetul Olt, detinut de S.C. Xtreme Ecoenergy Group SRL, au loc frecvente incalcari ale normelor legislatiei de mediu, o echipa de comisari din cadrul Comisariatului General al Garzii Nationale de Mediu a mers in control la acel obiectiv."Din pacate, incalcand grav legea si complicandu-si si mai tare situatia, proprietarii incineratorului au refuzat accesul echipei de comisari pe amplasament.In consecinta, operatorul economic ce are in proprietate acest incinerator va fi sanctionat pentru nefacilitarea controlului, cu amenda contraventionala in valoare de 100.000 lei", se arata in comunicat.Garda de Mediu precizeaza ca va continua demersurile pentru a fi permis accesul comisarilor pe amplasamentul incineratorului si pentru finalizarea controlului.