Amenzi de peste 440.000 de lei au fost aplicate proprietarilor de terase, baruri, plaje si cluburi in aer liber

Verificarile au vizat in special transportul in comun si activitatile de divertisment. Duminica, la actiuni au participat peste 3.200 de politisti.In total, au fost verificate 4.139 de societati comerciale, iar politistii au aplicat 19 sanctiuni, in valoare de peste 120.000 de lei, operatorilor economici pentru organizarea de activitati in spatiul public/privat/inchis, pentru care au fost instituite interdictii sau restrictii.Totodata, au fost aplicate alte 52 de sanctiuni, in valoare de 3.500 de lei, persoanelor fizice pentru participarea la activitati in spatiul public/privat/inchis pentru care au fost instituite interdictii sau restrictii si 407 amenzi, de aproape 36.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala.Celor care nu au respectat modul de amenajare a teraselor privind distantarea fizica si locul prevazut la mese li s-au aplicat 28 de sanctiuni, in valoare de 29.000 de lei.La Legea 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice au fost aplicate 393 de sanctiuni, de peste 140.000 de lei.In cadrul actiunilor, au mai fost date aproximativ 600 de sanctiuni, de aproape 114.000 de lei, pentru incalcarea mai multor prevederi legale.La activitati au mai participat si jandarmi , politisti locali, reprezentanti ai Agentiei Nationale pentru Protectia Consumatorului, reprezentanti de la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, ai Ministerului Sanatatii si ai Ministerului Muncii.