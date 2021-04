12.000 de lei amenzi pentru un pensionar care a sunat la 112. Scuza barbatului: ministrul de interne a spus ca "in pandemie politia este alaturi de cetateni"

"In loc de ajutor, m-am trezit cu trei amenzi uriase"

Judecatorul a mentinut amenzile

Printr-un proces deschis la Judecatoria Motru, un barbat a cerut anularea a trei amenzi in valoare totala de 12.000 de lei primite pentru ca, in toamna anului 2020, a apelat abuziv serviciul de urgenta 112, cerand interventia Politiei pentru recuperarea unui imprumut.Barbatul a fost amendat in baza art. 32, alin. 2 din Ordonanta privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta care prevede ca alertarea falsa a agentiilor specializate de interventie se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei, iar savarsirea din nou a contraventiei in interval de un an de la aplicarea sanctiunii se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei.In procesul deschis la Judecatoria Motru , pensionarul a aratat ca nu a facut decat sa apeleze "un serviciu aflat in slujba cetateanului"."In perioada 26.10 -7.11.2020 ma aflam in dificultate si nu aveam nicio posibilitate de rezolvare a unei probleme de viata pentru mine. Am imprumutat cu ultimii bani pe care ii avea o persoana din Baia de Arama, iar acum, aflandu-ma in nevoie, nu aveam cu ce trai sau cumpara medicamente intrucat respectiva persoana refuza sa-mi inapoieze suma respectiva", s-a aparat batranul in procesul prin care a cerut anularea amenzilor.Pensionarul a mai aratat ca "locuieste singur, nu are pe nimeni, este o persoana in varsta si cu diverse afectiuni medicale, iar ca urmare, neavand nicio posibilitate de rezolvare a pericolului in care se afla (singur, bolnav si fara bani) a apelat la ajutorul politiei intocmai cum anuntase domnul ministru de interne la televizor cum ca "in perioada de pandemie politia este araturi de cetateni si in sprijinul lor" "., s-a mai plans pensionarul care considera ca politistii au facut exces de zel pentru ca aveau posibilitatea sa ii aplice si un avertisment.Potrivit documentelor depuse de Politie la dosar, cu ocazia unuia dintre apelurile la 112, barbatul era "in vadita stare de ebrietate" si a sesizat "aspect nereale" pe care le-a reclamat "de nenumarate ori". Judecatoria Motru a mentinut sanctiunile, considerand ca au fost aplicate corect.Judecatorul care a pronuntat sentinta a aratat ca in cazul niciunuia dintre procesele verbaleDe asemenea, Judecatoria Motru a considerat ca nu se impune aplicarea unui avertisment pe motiv ca sanctiunile sunt "proportionale cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinand seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale reclamantului care a apelat nejustificat si in mod repetat la Serviciul SNUAU 112".Sentinta Judecatoriei Motru nu este definitiva, putand fi atacata cu apel, care se va judeca la Tribunalul Gorj.