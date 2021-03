Hidroelectrica, Electrica Furnizare, E.ON Energie si Enel, amendate cu doua milioane de lei de ANRE. Ce reglementari nu au respectat companiile

Furnizorul Hidroelectrica a fost sanctionat cu amenda contraventionala in valoare de 410.000 lei pentru: nerespectarea in totalitate prevederilor legale privind modul de organizare si functionare a centrelor de telefonie (call-center); nerespectarea termenului de 15 zile lucratoare de transmitere a ofertelor privind conditiile de furnizare a energiei electrice pe piata concurentiala; nerespectarea termenului de cinci zile de incheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice;

Furnizorii Electrica Furnizare si E.ON Energie Romania au fost sanctionati fiecare cu amenda contraventionala in valoare de 400.000 lei pentru: nerespectarea termenului de 15 zile lucratoare de transmitere a ofertelor privind conditiile de furnizare a energiei electrice pe piata concurentiala; nerespectarea termenului de 5 zile de incheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice;

"Avand in vedere sesizarile primite din partea consumatorilor, ANRE a demarat si a finalizat actiunile de control desfasurate la furnizorii de energie electrica Au fost verificate urmatoarele aspecte: modul de organizare si functionare a centrelor de telefonie (call-center); respectarea obligatiei de a comunica solicitantului, in scris, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data primirii cererii, a unei oferte privind conditiile de furnizare a energiei electrice pe piata concurentiala; respectarea obligatiei de incheiere a contractului de furnizare a energiei electrice in termen de maximum 5 zile de la data transmiterii de catre clientul final a documentelor necesare", informeaza autoritatea.ANRE a constatat nerespectari ale reglementarilor privind activitatea de furnizare a energiei electrice in contextul liberalizarii pietei de energie electrica si a aplicat sanctiuni dupa cum urmeaza:Furnizorii Enel Energie si Enel Energie Muntenia au fost sanctionati fiecare cu amenda contraventionala in valoare de 400.000 lei pentru nerespectarea termenului de cinci zile de incheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice."ANRE va continua sa deruleze actiuni de control pe masura ce ne vor fi sesizate si alte posibile incalcari ale reglementarilor incidente procesului de liberalizare si nu numai", arata autoritatea.