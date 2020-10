Cea mai mare amenda data vreodata unui sofer in Romania. "16 nereguli la regimul rutier au identificat politistii din Suceava"

Tanarul a fost amendat in total cu 20.880 de lei si i s-a suspendat permisul pana in 2024 pentru viteza excesiva, si neoprire la semnal si deplasare pe contrasens, potrivit unui mesaj transmis de Ministerul Afacerilor Interne pe Facebook "Permisul suspendat pana in 2024...Amenda de 20.880 lei...Acestea sunt cele mai mari sanctiuni date vreodata unui sofer si de ele a "beneficiat" un tanar de 20 de ani din orasul Siret, judetul Suceava.16 nereguli la regimul rutier au identificat politistii suceveni, in timp ce il urmareau pe acesta pentru ca nu a oprit la semnalele lor.Nu este nici o greseala, abaterile constand in viteza excesiva (mult peste 100 de km/h in localitate), neoprire la semnal sau deplasare pe contrasens, fiind inregistrate la ore diferite si la indicatori, kilometri diferiti, astfel ca au fost cumulate.O singura inregistrare a radarului privind viteza excesiva inseamna 90 de zile de suspendare a permisului.Intr-un final, Ionut si Mihai, cei pe care ii vedeti in poza, alaturi de colegii lor, au reusit sa-l blocheze pe tanarul teribilist, inainte de a pune in pericol viata cuiva.", se arata in mesajul transmis de MAI.In final, autoritatile ii indeamna pe cetateni sa conduca prudent."Va rugam sa conduceti prudent, pentru a nu va pune viata in pericol... atat pe a dumneavoastra, dar si pe a celorlalti participanti la trafic !"