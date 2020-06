CNCD a amendat Google cu 10.000 de lei, dupa ce a schimbat denumirea Catedralei Mantuirii Neamului

Ziare.

Decizia a fost luata in sedinta Colegiului Director al CNCD de miercuri.Potrivit lui Cristian Jura, membru al Colegiului, care s-a autosesizat in acest caz, sanctionarea companiei este pentru discriminare si pentru inactiune."Noi am sanctionat compania Google Romania in primul rand pentru inactiune, cu toate ca au stiut de ceea ce s-a intamplat, ei nu au informat in niciun fel", a afirmat Jura.El a citat in acest sens articolul 2, alineatul 1 din Ordonanta Guvernului 137/2000, care se refera la discriminare, dar si alineatul 4, al aceluiasi articol, potrivit caruia "orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereaza, favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoana, un grup de persoane sau o comunitate fata de alte persoane, grupuri de persoane sau comunitati atrage raspunderea contraventionala, conform prezentei ordonante, daca nu intra sub incidenta legii penale".Astfel, arata el, compania a fost amendata "pentru atingeri aduse demnitatii grupurilor religioase in general si in cazul de fata aduse atingeri ortodocsilor din Romania, mai ales ca sunt 80 la suta din populatia Romania, sau poate un procent chiar mai mare a fost afectat de aceasta schimbare de tag".Totodata, acesta a spus ca reprezentantii Google Romania au fost anterior la audieri la CNCD in acest caz si au "explicat ca nu sunt responsabili cu schimbarea tag-urilor de pe Google Maps".Potrivit reprezentantului CNCD, acestia au mai spus ca raspunderea ar apartine Google Irlanda. Jura a afirmat ca Google Irlanda a fost citat in acest sens.Presedintele CNCD, Asztalos Csaba, a afirmat ca respectivul caz, de schimbare a tag-ului, "este o forma de discriminare, de umilire"."Se creeaza atmosfera degradanta, umilitoare. Noi am sanctionat Google Romania si o sa vedem ce o sa zica instanta . Si am cerut Google Romania sa publice un rezumat al hotararii, am cerut sa ia masuri ca sa controleze aceste tag-uiri, ca sa previna astfel de evenimente si sa isi traduca termenii si conditiile in limba romana", a afirmat presedintele CNCD.Potrivit CNCD, Colegiul director obliga partea reclamata sa publice un rezumat al hotararii cu link pe prima pagina a site-ului Google, varianta in limba romana, timp de 10 zile. Se recomanda ca in viitor, Google Bucuresti sa informeze actionariatul privind situatii similare, sa traduca codul de conduita si in limba romana, totodata sa accesibilizeze sistemul de raportare (inclusiv in limba romana).CNCD citeaza, in motivarea deciziei, si articolul 15 din OG 137, care se refera la "comportamentul manifestat in public avand caracter de propaganda national-sovina, de instigare la ura nationala sau rasiala, ori acel comportament care are ca scop sau vizeaza atingerea demnitatii ori crearea unei atmosfere de intimidare ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare indreptata impotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunitati si legat de apartenenta acestora la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuala".