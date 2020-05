CNCD i-a amendat pe Basescu si PSD, insa Orban si Dragnea au scapat

Ziare.

In schimb, altii au scapat doar cu avertisment contraventional. Este si cazul fostului lider PSD, luat in vizor pentru declaratii referitoare la protestatari antiguvernamentali: "unelte jalnice ale acestor securisti", "curatam tara de mizeria imprastiata de acesti sobolani"., reprezentant Papaya Advertising, care a spus ca "nu angajam pesedisti", s-a ales cu o amenda contraventionala de 2.000 lei, precum si cu "obligatia de a publica rezumatul hotararii intr-o publicatie de circulatie nationala", se arata intr-un comunicat remis miercuriDe asemenea, a fost sanctionata si intentia de a interzice difuzarea si interpretarea de manele pe spatiul public din Timisoara de catre Primaria Timisoara condusa de Nicolea Robu (PNL) - "reprezinta fapta de discriminare si incalca dreptul la demnitate conform art. 2 alin. (1) si art. 15 din O.G. 137/2000, republicata. S-a aplicat sanctiunea avertismentului contraventional".In schimb, a fost pasuit premierulcare a afirmat, intre altele, "Toata ciuma rosie, toti cei care se bateau cu caramida in piept ca ei fac referendumul pentru familie, aratandu-si ca niste farisei credinta, dar nu in Dumnezeu, ci in idolul la care nu au voie sa se inchine (...) Astia nici atei nu sunt, ci mai degraba sunt pagani si nu mai au voie sa conduca Romania". CNCD a decis ca afirmatia se incadreaza in limitele libertatii de exprimare si este protejata de art. 10 al Conventiei pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale.Viceprimarul Capitalei,, a primit o amenda de 2.000 de lei, in urma unor declaratii despre persoanele gay: "Aaa...anormalitatea si homosexualitatea si bulangii ii transformam acum in progresisti. (...) Ca femeie eu cred ca ar trebui sa va opriti din discursul asta cu bulangii (...) Si cum sa ii fac? Homosexuali, progresisti?".O declaratie a fostului presedintea fost si ea considerata in limita libertatii de exprimare: "cine are pensii speciale fura bani... dorm cu pusca in pat si de asta trebuie sa aiba pensii speciale, uitand sa ne spuna ca marea lor contributie la securitatea Romaniei a fost ca erau la munci agricole inainte de Revolutie, strangeau porumb prin Insula Mare a Brailei si deodata si-au dat seama ca le trebuie pensii speciale".Si, care a folosit apelativul "ciuma rosie", a scapat de sanctiune.Acelasi a fost cazul si pentru(PSD), care a afirmat ca "diaspora sa voteze acolo unde locuieste, acolo sa hotareasca binele lor, acasa fac numai rau".O alta decizie luata de CNCD azi a fost ca "declaratiile publice ale presedintelui Romaniei si Guvernului Romaniei privind oferirea sprijinului doar pentru o anumita categorie de cetateni pentru reintrarea in Romania nu reprezinta discriminare".Avertisment contraventional au primitpentru nerespectarea egalitatii de gen in privinta participarii la alegerile europarlamentare - "reprezinta discriminare, conform art. 2 alin. (1) din O.G. 137/2000, republicata si art. 23 alin. (3) din Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati".Deputatul PSDa primit o amenda de 6.000 de lei pentru o postare de pe Facebook in care afirma "No!... Sa fie clar!!! Chinezii au luat virusul de la lilieci, noi o sa-l luam de la ciorile noastre".Sia fost amendat cu 6.000 de lei pentru o declaratie privind rromii - "Aceasta minoritate a facut o imagine deplorabila poporului roman. Este timpul sa o spunem si, pana la urma, sa renuntam si la aceasta fantasmagorica denumire de romi. Ei sunt tigani", a afirmat, intre altele, fostul sef de stat.a primit un avertisment contraventional pentru o postare din mediul online in care scria despre "numele romanesc versus numele de strain": "Vasile versus lohannis, Orban si Barna lohannis, PNL si USR ne jignesc romanii! Am observat in mai multe iesiri ale domnilor lohannis, Orban si Barna cum acestia ironizau numele Vasile doar din simplu motiv ca cel de al doilea nume al premierului Viorica Dancila este Vasilica. Le atragem atentia domnilor Ludovic Orban, Klaus Werner lohannis si Barna ca membri PSD nu au ironizat numele de origine straina, adica ungara si germana pe care acestia le poarta", se arata intre altele in mesaj.In schimb,a primit amenda de 2.000 de lei tot pentru o postare despre presedintele Iohannis: "Klaus, Siegfried, Kovesi, Orban, Hellvig, Clotilde, Kelemen, Tomac. Au ajuns strainii sa ne conduca tara? Felicitari SRI".Afirmatia social democratei"Domnul Klaus cred deja se si vede sef de lagar de concentrare si toti PSD-istii bagati acolo la reeducare" se incadreaza in limita libertatii de exprimare si este protejata de art. 10 al Conventiei pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale - este o alta decizie a CNCD.A.D.