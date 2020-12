Cosul de cumparaturi ar putea fi interzis in supermarketuri. Motivul acestei decizii

Modelul a fost aplicat recent in Arges, in contextul raspandirii tot mai mari a noului coronavirus . Scopul renuntarii la cosurile mici si inlocuirea acestora doar cu carucioarele mari de cumparaturi are ca scop pastrarea unei distante mai mari intre clientii magazinelor."Sunt idei, modalitati prin care la nivel intern al magazinelor se pot organiza masuri suplimentare in anumite momente cand exista trafic crescut de consumatori sau spre casele de marcat sau anumite produse.Nu este vorba de interzicerea cosurilor de cumparaturi, ci, in functie de formatul acelui magazin, de o folosire preponderenta fie a acestor carucioare cu rotile acolo unde sunt disponibile, iar in cazul suprafetelor de vanzare unde sunt numai cosuri de mana ele vor fi folosite ca pana acum.Obiectivul principal este conformarea cu regulile existente privind evitarea aglomerarii, vorbim de momente in care poate exista un flux mai mare de cumparatori si de masuri care in acel context pot contribui suplimentar la reguli de distantare sau reguli care sunt acum in vigoare", a spus, la Digi24 , George Badescu, director executiv al Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania.La sfarsitul lunii noiembrie, Prefectura Arges a dispus noi masuri de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 in intreg judetul, printre care si renuntarea la cosurile de cumparaturi din supermarket.CITESTE SI: