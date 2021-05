Au curs amenzile la Craiova. Mai multe localuri amendate pentru organizarea de activitati de club/discoteca

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Dolj, politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, la o terasa cunoscuta din Parcul "Romanescu", nu se respecta prevederile Legii 55/2020, fiind desfasurate activitati tip club/discoteca, iar in urma verificarilor, la care au participat si un echipaj de jandarmi din cadrul GJMb Craiova, administratorul societatii comerciale, un barbat de 35 de ani din Craiova, a fost amendat cu 12.000 de lei.Politistii au aplicat si 26 de sanctiuni contraventionale, conform 55/2020, pentru nerespectarea masurilor individuale de protectie.De asemenea, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Craiova, aflandu-se in executarea atributiilor de serviciu in zona Centrului istoric din Craiova, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, la doua baruri din zona, sunt desfasurate activitati de tip club/discoteca, fiind astfel incalcate prevederile Legii nr. 55/2020. Cele doua societati comerciale au fost amendate cu cate 2.000 lei, pentru ca pentru nerespectarea prevederilor Legii 55/2020, in aceasta perioada nefiind permisa activitatea operatorilor economici de a desfasura astfel de activitati."In ultimele 48 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii doljeni impreuna cu jandarmi si politisti locali au verificat aproximativ 170 de societati comerciale, peste 1.000 de locatii de interes si aproximativ 300 de mijloace de transport . Pentru abaterile constatate au fost aplicate 134 sanctiuni contraventionale in valoare de aproximativ 15.000 de lei. Facem precizarea ca nu este permisa activitatea operatorilor economici de a desfasura activitati tip club/discoteca. De asemenea, portul mastii de protectie este in continuare obligatoriu in spatiile publice inchise, mijloacele de transport in comun, la locul de munca, spatii comerciale, precum si in spatii publice deschise, cum ar fi piete, targuri, balciuri, talciocuri, spatiile comerciale, statii pentru transportul in comun", a informat IPJ Dolj.