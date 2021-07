TVR, amendată pentru declarațiile lui Cristache la România9. Șefa CNA: "Aşteptam de la moderator să nu aibă barometrul de moralitate"

Contre la CNA

În şedinţa din 22 iulie s-au analizat ediţiile emisiunii România9 din 20 şi 28 ianuarie 2021, anunță paginademedia.ro Sancţiunea de 10.000 de lei a fost votată "pentru" de şapte dintre cei nouă membrii CNA.Declarațiile lui Cristache în emisiunile în care au fost invitaţi Ion Cristoiu şi Mircea Dinescu Ionuţ Cristache: (...) Vreau să vorbim şi despre o revoluţie care s-a înnecat a doua oară, când să se întâmple revoluţia roz de la PNL, iar nu s-a întâmplat! (...)Ionuţ Cristache: Toată lumea se întreabă de ce e revoluţia roz. Că cică e culoarea anului. Sau culoarea preferată...Ionuţ Cristache: A doua oară. Haideţi să-l vedeţi pe domnul Rareş Bogdan ascuţindu-şi, eram să zic penseta, armele la ALEPH NEWS şi după aia cerându-i scuze public pentru ce a zis, dar la Digi. Adică penibilul cât casa. Materialul cu domnul Rareş!Ionuţ Cristache: Lămuriţi-ne şi pe noi, ce a vrut băiatul ăsta de la viaţa noastră, că e deja ca în povestea cu Petrică şi lupul. E adoua revoluţie eşuată, când o să se întâmple, n-o să mai creadă nimeni.Ionuţ Cristache: Dar oricum să presupunem, domnilor, să presupunem că eu un sâmbure de nemulţumire în PNL, da? Şi sau strâns ăia, staţi puţin, lăsaţi-mă puţin, trei pucişti. Boc, Bolojan... Băi, atâta i-a dus capul? Să-l pună pe cel mai compromis moral om din partidul ăla, pe Rareş Bogdan care, zero valoare umană, l-au trimis la înaintare...Ionuţ Cristache: Moralitate la Rareş Bogdan? Haideţi domnule, lăsaţi-o baltă!(...)„Ionuţ Cristache: (...) Nu ştiu dacă aţi realizat, dar preşedintele Klaus Iohannis şi-a început anul cu chef de muncă şi de faultat Constituţia, ar spune unii.Cheamă partidele de coaliţie la ordin, se aşază în capul mesei când vine vorba de buget, dă direcţii de guvernare, ba chiar mai mult astăzi a trecut la un nivel superior, a început să cheme individual miniştri la Cotroceni, fără şefii lor de partid sau de guvern şi, din ce vedem, se conturează din ce în ce mai pronunţat un profil de preşedinte premier în persoana lui Klaus Iohannis.Şi atunci se naşte fireasca întrebare: ne întoarcem cumva la epoca preşedintelui jucător de tip Traian Băsescu şi la premierul de paie Emil Boc interpretat, de această dată, de Florin Cîţu? De unde atâta hărnicie pe un preşedinte obişnuit mai mult cu relaxarea în ultimii şase ani de mandat ? Încercăm să ne dumirim împreună cu Ion Cristoiu.Ionuţ Cristache: Ca să ce? Şi cât de constituţionale sunt aceste chemări la ordine până la urmă? Nu ne mai uităm, corect. Cine se mai uită la Constituţie?Ion Cristoiu: Noi am mai discutat cum în România...Ionuţ Cristache: Dar putem să ieşim din ipocrizia asta, să zicem: dă-o dracu de Constituţie, că nu mai... Ce să mai?! Cui îi mai pasă?Potrivit Pagina de Media, un schimb de replici a avut loc între realizatorul TVR Ionuţ Cristache şi membrii CNA chiar în timpul ședinței de joi, 22 iulie. Cristina Pocora (şefa CNA): „Eu nu am foarte multe de obiectat la cei doi invitaţi, ci voiam să îl întreb pe domnul Cristache cum se raportează la rolul moderatorului făcând aprecieri de valoare de genul următoare: „Băi, atâta i-a dus capul? Să-l pună pe cel mai compromis moral om din partidul ăla, pe Rareş Bogdan care, zero valoare umană, l-au trimis la înaintare...”Mă întreb dacă ăsta e rolul moderatorului de genul - compromis moral, zero valoare umană. Ne-ar fi prins bine să avem şi nişte dovezi care să se probeze afirmaţiile.Ionuţ Cristache: „Mă simt ca la procuratură, atât de urgentă era treaba (nr.red. glumeşte). I-am trimis domnului Voican să vă transmită cum s-au consacrat ediţiile de-a lungul vremei, cum au fost ele construite.”