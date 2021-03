Primarul din Sfantu Gheorghe, amendat dupa ce a decorat orasul in culorile rosu-alb-verde, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni

Simbolurile comunitatii maghiare

Subprefectul judetului Covasna, Cosmin Boricean, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca este vorba de doua sanctiuni a cate 5.000 de lei, transmise edilului prin posta Primarul Antal Arpad a mai fost amendat din aceeasi cauza si in ultimii doi ani, tot cu cate 10.000 de lei, de catre conducerea Prefecturii Covasna, pe motiv ca nu a respectat prevederile Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, care stipuleaza faptul ca drapelele altor state pot fi arborate pe teritoriul Romaniei numai impreuna cu drapelul national si numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivitati si reuniuni internationale, pe cladiri oficiale si in locuri publice stabilite cu respectarea prevederilor legale.Primarul Antal Arpad a declarat, pentru AGERPRES, ca va contesta amenda in instanta , asa cum a procedat si cu cele anterioare, aratand ca, potrivit legii, minoritatile nationale isi pot folosi insemnele si simbolurile nationale la evenimentele proprii.Acesta a mai spus ca steagul rosu-alb-verde este simbolul maghiarilor de pretutindeni si nu trebuie confundat cu drapelul Ungariei."Simbolurile comunitatii maghiare sunt simbolurile care au fost folosite de noi in spatiul public. Statalitatea este data de stema pe un steag si nu ati vazut niciun steag cu stema Ungariei pentru ca nu au fost. (...) In continuare spun acest lucru si, probabil se va intelege la un moment dat, deci nu sunt steagurile Ungariei, ci sunt steagurile si simbolurile comunitatii maghiare pe care le folosim pentru ca a fost Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.Daca pentru asta sunt amendat, evident, voi merge in instanta si daca instanta o sa dea dreptate celui care ma amendeaza voi plati amenda. E simplu, asta e viata. Deci nu renuntam la simbolurile noastre si speram ca la un moment dat se va intelege diferenta dintre steagul unui stat si steagul unei comunitati. (...) Legea spune ca putem folosi simbolurile noastre, iar simbolul comunitatii noastre nu este simbolul statului maghiar, inca o data spun. Deci si comunitatile maghiare din Statele Unite ale Americii si din Canada si din Australia pe 15 martie pun acelasi steag si nu este steagul Ungariei, numai ca la noi nu se vrea sa se inteleaga acest lucru si se forteaza", a declarat primarul Antal Arpad.