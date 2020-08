Efectele cazului "Caracal". Un pensionar care si-a luat vecinele la ocazie a fost amendat de Politie, dar judecatorii au anulat amenda

"Politia nu isi face cu adevarat munca"

"Clientele" l-au scapat pe barbat de amenda

In vara anului 2019, dupa ce s-a descoperit ca Gheorghe Dinca isi racola victimele dintre fetele care mergeau "la ocazie", Politia Romana a declansat la nivel national o ampla actiune de combatere a pirateriei rutiere. In plasa politistilor a cazut si un barbat din localitatea Gurghiu, judetul Mures.Aflat cu masina la Reghin, barbatul a luat la ocazie patru femei din sat. Oprit de Politie, barbatul a fost amendat cu 1.000 de lei pentru transport de persoane fara a detine autorizatie si 870 de lei pentru lipsa triunghiului si a trusei medicale.Barbatul amendat de Politie a contestat amenda in instanta , la Judecatoria Reghin. In proces , baarbatul a aratat ca in ziua in care a fost amendat se afla cu masina in Reghin, iar o vecina a sa l-a rugat sa le duca acasa, pe ea si pe mama sa, proaspat externata din spital. Barbatul a mai declarat ca in drum spre casa a oprit in apropierea unei statii de autobuz pentru ca vecina lui sa faca niste cumparaturi, iar alte doua vecine, aflate in statia de autobuz s-au urcat in masina barbatului pentru a merge acasa.In instanta, barbatul a mai declarat ca in momentul in care a fost intrebat de politisti numele pasagerelor le-a spus doar prenumele pentru ca nu le stia numele de familie. De asemenea, barbatul a mai aratat ca "este o persoana in varsta, are 71 ani, este bolnav si nu are el timp sa faca taximetrie si nici nu se ocupa cu asa ceva, a avut drum la spital si a luat la intoarcere vecinii carora nu le-a luat bani, iar agentii de politie nu isi fac cu adevarat munca, se leaga de un biet batran si nu de cei care intr-adevar practica pirateria rutiera".In instanta, toate cele patru femei care se aflau in masina barbatului au sustinut versiunea acestuia. Astfel, una dintre femei a declarat ca era cu mama sa la spital si vazandu-l pe consateanul ei le-a rugat sa le ia si pe ele acasa. Martora a mai declarat ca "nu i-a dat bani petentului pentru ca sa o duca pe ea si pe mama ei acasa intrucat sunt vecini si se ajuta reciproc".La randul lor, cele doua femei luate din statie au declarat ca, fiind in statie si pentru ca autobuzul nu venea, "l-au vazut pe petent in oprit in statie l-au intrebat daca nu le duce si pe ele acasa". Cele doua martore au declarat ca barbatul nu le-a luat niciun ban pentru transport, chiar daca ele l-au "imbiat" cu 10 lei.Marturiile celor patru femei au cantarit decisiv in fata judecatorilor, care au dispus anularea amenzii aplicate barbatului pentru "piraterie", fiind mentinuta in schimb amenda pentru lipsa triunghiului si a trusei medicale., se arata in sentinta Tribunalului Mures, care este definitiva.