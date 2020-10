VIDEO Incident pe o strada din Constanta. Un afacerist local a fost amendat pentru ca a aruncat cu oua intr-o masina, iar soferita a fost sanctionata pentru ca filma in timp ce conducea. Cei doi sunt cunoscuti in lumea mondena

Conform presei locale , cel care ar fi aruncat cu oua ar fi Stila Sarafu, fostul iubit al Vicai Blochina, iar femeia care filma in timp ce conducea este Maria Done, fosta sotie a afaceristului constantean Viorel Done.Stila Sarafu are afaceri in domeniul imobilialelor, dar despre el s-a scris si ca este un apropiat al unor temute clanuri interlope din Constanta si ca, in repetare randuri, a pierdut sume fabuloase la barbut si la alte jocuri de noroc, potrivit wowbiz.ro Politia Judeteana Constanta a transmis joi, 29 octombrie 2020, un comunicat de presa, in legatura cu aparitia in spatiul public a unor imagini in care apar doua persoane care au un conflict in trafic, evenimentul avand loc in municipiul Constanta."Politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta si cei ai Sectiei 3 s-au autosesizat, iar in urma verificarilor, barbatul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 1.660 de lei, pentru aruncarea asupra unei persoane sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte de orice fel (Legea 61/1991), oprire neregulamentara si activitati de natura a distrage atentia (O.U.G. 195/2002)", se arata in comunicatul IPJ Constanta.Sursa citata mentioneaza ca femeia aflata in masina atacata cu oua a fost amendata cu 435 de lei pentru folosirea telefonului mobil in timpul conducerii.In imaginile postate de femeia respectiva pe contul sau de socializare se vede cum este atacata cu oua dintr-o alta masina. Ea povesteste acolo ca este urmarita de barbatul respectiv, fara sa stie de ce se intampla acest lucru.Politistii au precizat ca cei doi au mai avut un incident in urma cu cateva zile."La data de 25 octombrie, politisti din cadrul Sectiei 3 au fost sesizati de catre doua femei cu privire la faptul ca, in timp ce se aflau pe bulevardul Mircea cel Batran, in urma unui conflict spontan, ar fi fost agresate fizic de catre un barbat, de 38 de ani, totodata fiindu-le adresate amenintari", a mentionat IPJ Constanta.In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala pentru lovire sau alte violente, violarea vietii private si amenintare.